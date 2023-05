Ponencia de reforma laboral será presentada este miércoles, anunció la representante María Fernanda Carrascal; el Gobierno sigue buscando consensos

La coordinadora ponente de la reforma laboral, María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, anunció que la radicación de la ponencia del proyecto será presentada este miércoles 17 de mayo en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

A pesar de que se había hablado de que ese proceso se surtiría este martes a las 7 a. m., posteriormente se anunció que se aplazó luego de una nueva reunión de ponentes en la que también estuvo la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez.

SEMANA conoció que una de las dudas que surgió fue la posición del representante Héctor Chaparro, del Partido Liberal, uno de los ponentes, quien se mostró en contra de la ponencia porque consideró que había puntos fundamentales que faltaba discutir.

Carrascal se refirió a toda la polémica sin mencionar a su colega. Dijo que seguirá adelante. “La reforma laboral ha sido una de las más discutidas, desde su concepción misma pasando por la construcción de la ponencia. Hemos decidido hacer una última mesa de trabajo de ponentes con la ministra para llegar a más acuerdos que nos permitan llegar con la mayor cantidad de artículos cerrados y consensuados”, anunció la representante a la Cámara del Pacto Histórico.

La ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez convocó a reuniones antes de presentar la ponencia. Bogotá Diciembre 1 de 2022. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Agregó que se ha trabajado en la mesa de ponentes y se han hecho modificaciones por parte de los siete ponentes. “Hemos hecho hasta ahora 10 mesas de trabajo revisando artículo por artículo. La ausencia de alguna firma de las 7 no borra lo que hemos venido trabajando y consensuado, la ponencia es apenas un paso para darle inicio al trámite y al primer debate, firmarla no implica tampoco que se está de acuerdo en todo”, aseguró Carrascal.

Dijo que por eso habría claridad en los artículos que hubo o no acuerdos. “Estos últimos tendrán proposiciones e irán a discusión en comisión. Según el acuerdo más reciente, vamos a tomarnos esta tarde para cerrar acuerdos y radicaremos mañana miércoles. Horario en la mañana por confirmar”, anunció la congresista.

La decisión del liberalismo será fundamental para saber si el Gobierno cuenta con los apoyos suficientes para sacar adelante la iniciativa. Además, habría otros ponentes de los siete que también tienen reparos. Quienes están firmes con la ponencia, incluida Carrascal, son Camilo Londoño (Alianza Verde), Germán Gomez (Comunes) y Karen López (curul de paz).

María Fernanda Carrascal busca sacar adelante la reforma del Gobierno. - Foto: Cortesía

Con respecto al proyecto, tiene un resumen de 245 páginas que recoge el articulado y lo discutido por los ponentes, que hicieron ajustes a la propuesta presentada originalmente por el Gobierno. Allí se habían destacado temas como el pago de horas extras, contratos de prestación de servicios, definición de jornada diurna y nocturna, indemnizaciones más onerosas para desestimular los despidos en las empresas, entre otras.

Como ha confirmado la propia Carrascal, hay 39 artículos que ya habían sido acordados, sin embargo, hay otros 38 que faltaba por concertar y otros más sobre los que no están fijos los acuerdos. Por los tiempos que requiere el proyecto y que tiene calculado el Gobierno para que avancen, la congresista del Pacto Histórico decidió presentar la ponencia en la mañana de este martes, pero Chaparro no apoyó esa idea. Por lo tanto, uno de los propósitos de las reuniones que se adelantaron este martes y que continuarán el miércoles, sería concertar con todas las bancadas y saber los apoyos que tendrán, para prevenir que el proyecto no vaya a tambalear en medio de la discusión.

El representante Héctor Chaparro, del Partido Liberal, es uno de los que pide discutir más a fondo la ponencia. Congresista 2022 / 2026 Bogota julio 18 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana - Foto: Guillermo Torres /Semana

El proyecto de reforma laboral trae cambios sustanciales que siguen generando debate, entre ellos los pagos dominicales. Se propone que sea el mismo porcentaje para todos los días de descanso. “El trabajo en día de descanso obligatorio, o días de fiesta se remunera con un recargo del ciento (100 %) sobre el salario ordinario en proporción a las horas laboradas, sin perjuicio del salario ordinario a que tenga derecho el trabajador por haber laborado la semana completa”, propone la ponencia. También hay profundo debate sobre las prestaciones de trabajadores de las plataformas digitales.