Se siguen conociendo las reacciones al último discurso que dio el presidente de la República, Gustavo Petro, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, ya que el próximo año acaba su mandato el 7 de agosto de 2026.

La extensa intervención del jefe de Estado, en el recinto en Nueva York, generó una ola de criticas desde diferentes orillas políticas.

Una de las pullas que se lanzó contra Petro vino del precandidato presidencial Sergio Fajardo, quien —por medio de su cuenta personal de X— indicó que el presidente, en el discurso en el pleno de las Naciones Unidas, protagonizó un “espectáculo lamentable”.

“El espectáculo del presidente Petro en la Asamblea General de las Naciones Unidas fue, de nuevo, lamentable. Atrapado en sus demonios y delirios personales, en lugar de actuar racionalmente en función de los intereses del país, el presidente reiteró su infantil enfrentamiento con Trump. Petro hace rato dejó de gobernar y se dedicó a hacer campaña electoral, fiel a su filosofía del todo vale. El caos crece día a día, él se irá y la cuenta la pagaremos todos. Y lo que falta...”, posteó Fajardo.

La crítica no pasó desapercibida para Petro, quien respondió en medio de la agenda de trabajo que lleva a cabo en Nueva York.

“Sergio, no se vuelve respetable el que usted diga que atacar la complicidad con un genocidio es un problema infantil”, anotó el mandatario colombiano.

Y aseguró: “Ahora entiendo su indolencia e insensibilidad frente a la destrucción sistemática de los derechos humanos en Antioquia y en Colombia toda”.

Otra de las voces que cuestionó el discurso de Petro fue la representante de Cambio Radical por Arauca, Lina María Garrido, que manifestó: “En nombre de la mayoría de los colombianos, le ofrezco disculpas al mundo por el bochornoso espectáculo que está dando Gustavo Petro en la ONU”.

A su turno, la representante a la Cámara por la Alianza Verde, Katherine Miranda, expresó: “Qué vergüenza escuchar un discurso como el que acaba de dar Petro en la ONU. Ideologizado, errático y de mucha confrontación contra EE. UU. y Europa. Nada habló de Colombia, del incremento de homicidios a la Fuerza Pública, reclutamiento de menores, secuestros, extorsiones”.