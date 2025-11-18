Presidente Gustavo Petro denunciará ante la Corte Penal Internacional a Iván Mordisco: esta es la razón

Sigue la defensa por parte del presidente de la República, Gustavo Petro, al bombardeo que ejecutaron las Fuerzas Militares en Guaviare, en cumplimiento con una orden que impartió el jefe de Estado, en contra de las denominadas disidencias de las Farc.

En un mensaje que publicó Petro en su cuenta personal de X, el mandatario colombiano anunció que tomó la decisión de denunciar ante la Corte Penal Internacional a Iván Mordisco.

De acuerdo con el post del presidente, se trasladará a ese tribunal internacional elementos probatorios sobre la responsabilidad de Iván Mordisco en el reclutamiento de menores de edad.

“Yo mismo hice una investigación sobre número de menores muertos en combates desde el año 2000, con una cifra que supera los 400 menores de edad. Hice mi debate al respecto”, expresó Petro en su cuenta personal de X.

Presidente Gustavo Petro habló del bombardeo a las disidencias de las Farc. | Foto: Presidencia

Y avanzó en el mensaje: “Por eso y otras razones he apoyado los procesos de paz. La paz es la mejor medida para evitar niños en la guerra. La paz es esquiva en Colombia por razones políticas. Hay movimientos que ganan votos con la guerra y la quieren perpetuar. Hay economías ilícitas cuyo control es el verdadero motor de la actual violencia”.

“Por eso hablan de exterminios, guerra con tierra arrasada’ y “hacer trizas la paz”. Recibo un gobierno manejado por esas ideas y acciones y decidí plantear la paz de nuevo a los grupos que se habían fortalecido en el gobierno Duque, mal llamados disidencias, solo hay una disidencia real en las Farc compuesta por quienes no firmaron la paz desde el inicio, el frente de Gentil Duarte, los demás grupos se crearon en el gobierno Duque, algunos excombatientes decidieron su reincorporación a las armas al ver entrampada la paz”, insistió el jefe de Estado, en un análisis que hizo sobre la paz.

Y expresó: “En mi Gobierno no se ha creado ningún nuevo grupo. Una de las razones por las que un mandatario de la grosería me incluyó en una lista extranjera como narcotraficante, es mi intención de hacer la paz, que mantengo”.

“Reducción de la violencia en Nariño y Putumayo, zonas de la más alta producción de cocaína, entrega de menores allí, explosivos, derrumbe de la tasa de homicidios. Se abre la zona del Darién y se extenderá a Córdoba, con resultados similares, incluida la erradicación de cultivos de hoja de coca voluntaria”, dijo.

También afirmó: “Por diferentes razones he logrado liberar del conflicto a 2.411 menores de edad. Otros grupos han decidido rechazar las propuestas de paz, el primero y más brutal, el de Iván Mordisco, el nombre del gran capo con el que hace negocios alias “Mordisco” lo rebelaré hoy. Desde hace años se libra con él y su grupo una guerra a fondo”.

“Ha puesto bombas a civiles en Cali y el Cauca con decenas de muertos y heridos, esto lo convierte en terrorista, tenemos información de reclutamiento forzado de más de 200 menores de edad, sobre todo en comunidades indígenas, esclavizándolas, y es un gran comerciante ilegal de cocaína y cada vez más de minerales raros”, recalcó Petro.

Además, anotó: “Espera el hundimiento del estado venezolano para apropiarse de los campos de minerales raros, desde el Guaviare colombiano hasta el Esequibo por la selva amazónica, de difícil control. Por eso aglutina fuerzas en el Guaviare y Arauca. Y por esa razón se invitó a Venezuela, a la reunión en Manaos, Brasil, para coordinar todas las inteligencias policiales de los países amazónicos en función de cuidar la selva amazónica de mafias”.

“La cocaína y el cannabis cada vez fluyen más hacia Europa y el sur del continente a través de la selva. Denunciaré a Iván Mordisco ante la Corte Penal Internacional, por infringir el estatuto de Roma a través del reclutamiento sistemático de niños. Las operaciones contra los grupos armados del narco continuarán. Tienen la opción de los espacios de diálogo sociojurídico en donde la primera condición que pone el estado es la liberación de menores, el respeto a la población civil y la sustitución de la economía ilícita”, expresó el presidente colombiano.

Finalmente, subrayó: “Las operaciones militares que he ordenado en mi gobierno respetan estrictamente el Derecho Internacional Humanitario, incluso ante el tratamiento al menor combatiente, como lo denomina el CICR y las normas internacionales. Decirlo no es suficiente, hay que acabar la guerra y la economía ilícita en Colombia. Las acciones ofensivas de los grupos armados del narco se responderán con la fuerza del estado. Colombia merece vivir libre en sus territorios. Colombia Libre”.