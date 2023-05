Presidente Gustavo Petro recibió informe de la ONG Temblores sobre casos de violencia sexual, física y homicida de la Policía

En la Casa de Nariño, el presidente de la República, Gustavo Petro, sostuvo una reunión con la Organización no Gubernamental (ONG) Temblores, en donde recibió un informe que documenta los supuestos casos de abusos a los derechos humanos de integrantes de la Policía Nacional.

De acuerdo con información que reveló el Gobierno nacional, el documento consagra detalladamente episodios de violencia física, sexual y hasta homicida de miembros de la Policía Nacional, los cuales serán evaluados por el mandatario colombiano.

Sumado a ello, la ONG Temblores en ese trabajo de investigación formuló una serie de recomendaciones al Gobierno nacional para evitar que se registren a futuro casos de violencia al interior de los CAI de la Policía y comandos de la institución.

“El Presidente @petrogustavo se reunió con miembros de la organización @TembloresOng, la cual le entregó un informe que documenta posibles casos de violencia física, homicida y sexual cometidos por integrantes de la fuerza pública, y formula recomendaciones para prevenir hechos de violencia al interior de las estaciones, CAI y comandos de Policía”, trinó la Presidencia de la República entregando detalles del encuentro.

Uno de los apartes del informe señala: “La violencia física al interior de las estaciones, CAI y comandos de Policía, son el tercer escenario donde más se presentan casos de violencia física contra la ciudadanía. Durante el 2017, 2018 y 2019 se registraron 2563 casos de violencia física en los que la víctima se encontraba reducida y bajo custodia de la policía”.

Y advierte el documento: “Es por esta razón que le solicitamos una profunda transformación en el modelo de vigilancia basado en el principio de transparencia del actuar policial. El modelo de vigilancia por cuadrantes de la Policía Nacional no ha sido efectivo en la consolidación de una policía cercana a la comunidad que mejore la percepción ciudadana de seguridad y que sea garante real de los derechos de todas las personas”.

“Este modelo, en vez de generar lazos de cuidado y cooperación entre los barrios y las autoridades, a menudo ha terminado en la territorialización de prácticas de estigmatización y persecución, especialmente en barrios marginados y empobrecidos. Además, los CAI (Centros de Atención Inmediata) se han vuelto escenarios de detenciones arbitrarias, procedimientos irregulares, torturas y tratos crueles, lo cual ha afectado la percepción y la relación ciudadana hacia la policía y hacia los CAI”, señala el documento.

También la ONG Temblores dejó de presente la situación de hacinamiento en las estaciones de Policía del país, “el aumento de detenciones de personas en estaciones con el fin de reducir el hacinamiento en centros carcelarios ha llevado a una grave crisis de derechos humanos en dichas estaciones. Los encarcelamientos en masa de poblaciones vulnerables sumados a la crisis de derechos humanos en las estaciones terminan reproduciendo espirales de violencia que no aportan en la reducción de la criminalidad”.

“No me da miedo decir: que viva la primera línea”: polémica declaración de la vicepresidenta Francia Márquez

El ambiente político del pasado lunes festivo 1 de mayo fue particular. Entre otras razones, porque es oficialmente el primer Día Internacional del Trabajo del gobierno de Gustavo Petro. Con ese contexto, las organizaciones que salieron a las calles también estuvieron acompañadas de altos funcionarios del gobierno, y por supuesto del presidente y la vicepresidenta Francia Márquez.

Márquez, desde Cali, acompañó a la ciudadanía que participó en las movilizaciones y sus declaraciones que, como es común, generan sentimientos extremos, o demasiado apoyo o demasiado desacuerdo. Por ejemplo, se le criticó nuevamente lo dicho sobre la primera línea.

“Que no me da miedo decir aquí qué viva la primera línea… A estos jóvenes que les dieron bala hace dos años, los que nos decían estamos dejando el cuero en las calles y que vilmente muchos los asesinaron, a otros les sacaron los ojos, y a otros los han encarcelado. Y aquí le dice el pueblo hoy, estamos con ustedes y no nos olvidamos de ustedes”, aseguró en la intervención hecha en el Valle del Cauca.

Por esas palabras, el abogado Daniel Briceño, cuestionó lo dicho.

“‘Qué viva la primera línea’, dice la vicepresidenta Francia Márquez. Una vergüenza como defienden a estos delincuentes”, señaló Briceño a través de su cuenta de Twitter.