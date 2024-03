Presidente Gustavo Petro reiteró que se reunirá con Salvatore Mancuso: “Hace 20 años pudo haberme asesinado”

| Foto: NurPhoto via Getty Images

“La noche vino y el porro se escuchaba en las noches, en silencio. En los setentas yo escuché de mis tíos las historias de la lucha campesina, el cordobazo estudiantil. ¡Va a estallar una revolución en Córdoba!, me decían. También eramos descendientes de la inmigración pobre italiana en ese departamento”, narró el jefe de Estado.

También detalló: “Me hice revolucionario del M-19 y en Córdoba ‘me hice libre’. Siempre soñé con reivindicar su pueblo campesino y hacer allí la reforma agraria. Lo hablaba en las noches de Ciénaga de Oro entre guitarras, porros musicales, poesías y amores con mi amigo Enán Lora Mendoza, el joven que me presentaba los dirigentes campesinos de la ANUC para que entraran al M-19. Intuía que la violencia contra los ganaderos que desataba el EPL podía ser sustituida por un pacto democrático con el M-19. Salimos ambos a la guerra. Enán fue torturado y asesinado por el DAS”.

Y continuó desarrollando su idea: “Ahora me he vuelto presidente de la República y estoy en Córdoba. Me encontraré con Mancuso, el que pudo haberme asesinado, y un Petro, descendiente de campesinos italianos, le pedirá la verdad y su ayuda para que miles de campesinos sin tierra puedan acceder a la tierra que hoy lucho por entregarles. Será la indemnización a la violencia”.