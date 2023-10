“Presidente: lo máximo que le dieron los chinos es alimento para su ego”: Ingrid Betancourt a Gustavo Petro

La excandidata presidencial Ingrid Betancourt cuestionó nuevamente al presidente Gustavo Petro. Esta vez, lo hizo por la visita que tendrá el mandatario a China, en donde se reunirá con su homólogo Xi Jinping, sin embargo, el dirigente asiático aseguró que no se conversará sobre el metro de Bogotá.

El viaje de Petro a Pekín será en octubre. Sin embargo, desde ya el mandatario chino dijo que no se discutirá el tema del metro de Bogotá, porque no es un asunto de Estado. Se trata de uno de los temas sensibles que Petro había confirmado que quería conversar. Petro se ha mantenido en que quisiera que la primera línea del metro, que está contratado con un consorcio chino —Harbour Engineering Company y Xi’an Rail Transit Group— fuera subterráneo y no elevado como ya se está construyendo.