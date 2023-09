Este es el expediente secreto de posible corrupción en el Metro de Bogotá: coimas de más de 10.000 millones de pesos e interceptaciones que salpican a los ‘verdes’, a Claudia López y Angélica Lozano

Las comprometedoras conversaciones entre José Joaquín Silva Ardila, exempleado del Ministerio de Transporte, y un ciudadano chino referenciado como William o Dong, obligaron a las autoridades a abrir un expediente, hasta hoy secreto, sobre posible corrupción en la construcción del metro de Bogotá. Las interceptaciones más graves fueron realizadas entre enero y marzo de 2022, justo antes de las elecciones al Congreso.

En ellas, se habla del pago de coimas por más de 10.000 millones de pesos. De esta cifra, unos 6.000 millones irían “a los verdes” para financiar campañas políticas al Legislativo, a cambio de ser favorecidos en contratos de la megaobra, la más importante en la historia del país. Los reveladores documentos, conocidos en exclusiva por SEMANA, contienen varias menciones a la alcaldesa Claudia López y a su esposa, la senadora Angélica Lozano.

Los indicios son tan inquietantes que la Fiscalía ya compulsó copias ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, el pasado 15 de septiembre, por cuanto se menciona a congresistas de los ‘verdes’ y estos son aforados. De otra parte, como en las interceptaciones se menciona a la alcaldesa Claudia López, será un fiscal delegado ante la Corte quien asuma las indagaciones.

En medio de esta conversación, Silva Ardila lanzó un dato que resulta crucial y que es decisivo en la investigación. “Él lo que está haciendo es lo siguiente, le están girando desde China 6.000 millones, no sé cuántos dólares, para la campaña del congresista (...) porque están moviendo mucho dinero con la cosa esa del Congreso; eso es lo que observé y son dineros que giran de empresas chinas para que les den obras con el metro”, se escucha en las interceptaciones.

La primera en detectar estos hechos fue la fiscal 135 especializada de Yopal, Lizeth Paola Rodríguez, quien logró que los jueces permitieran ampliar el campo de interceptaciones en medio de las pesquisas.

El metro de Bogotá es la obra de infraestructura más grande del país. Según documentos de la Fiscalía en poder de SEMANA, habría pagos para ganar contratos millonarios. | Foto: guillermo torres / suministrada A semana api- semana

Silva Ardila se convirtió, según la Fiscalía, en el eje de la investigación. En uno de los documentos conocidos por este medio se señala que él “estaría conociendo información privilegiada, la cual da cuenta de la contratación y adjudicación del contrato para la construcción del metro en Bogotá”.

Con ese argumento, se pidió la autorización para continuar con la interceptación del teléfono de Silva Ardila y así “establecer si existen registros de interés que permitan la recolección de pruebas (…) que lleven al proceso de judicialización de personas que estarían dentro de las conductas de corrupción y financiamiento ilegal de organizaciones al margen de la ley como del erario con destinación y apropiación ilegal, dentro de lo que posiblemente serían campañas políticas en el proceso electoral que vive el país”.

“La calidad de jubilado, al parecer del Ministerio de Transporte, le permite adelantar trámites, sacando provecho de los mismos, inclusive para posiblemente adelantar desvío de fondos y recursos públicos dirigidos a fines ilícitos, entre ellos el financiamiento de campañas políticas”, se lee en el documento en poder de SEMANA, en referencia a Silva Ardila.

El otro protagonista fundamental es el ciudadano chino. Sobre él, la Fiscalía dice en otra pieza del expediente: “Se observa la vinculación e importancia del portador del abonado celular (…) que respondería al nombre de William, posiblemente una persona de descendencia (sic) asiática que estaría inmerso en actos de posible corrupción del metro de la ciudad de Bogotá (…) y quien dentro de los registros deja ver su lenguaje con acento de esta zona del mundo y quien presentaría unos intereses para ganar el proceso de contratación ya mencionado”.

En interceptaciones legales de comunicaciones hablan del pago de 6.000 millones de pesos para campañas políticas del Partido Verde. | Foto: suministrada a semana

“Plata a la alcaldesa”

SEMANA conoció un delicado reporte de los investigadores a la fiscal Lizeth Paola Rodríguez, de Yopal, con base en los hallazgos que empezaron a arrojar las interceptaciones. Por ejemplo, en una llamada del lunes 7 de marzo de 2022, a las 3:01 de la tarde, una semana antes de las elecciones al Congreso, surge información reveladora.

Una persona de nombre Diego habla con Silva Ardila. A partir del minuto 6:29 de la conversación, Silva Ardila hace referencia al metro y dice: “Ahí estuve precisamente reunido con los chinos que van a hacer el metro… comentando con ellos, ahí nos tomamos unos whiskies, ahí conversando, y mostrándome (...) que les tocó girar 6.000 millones para no sé quién ahí, no me quisieron decir, ahí con su trabalenguas, pero se los giraron ahí a la alcaldesa pa’l contrato, eso está todo corrupto, Diego, desafortunadamente eso se está moviendo mucho billete, esta gente le está dando plata a la alcaldesa”.

Más adelante, exactamente en el minuto 11:39 de la misma conversación, Silva Ardila asegura: “La plata se está moviendo de una manera impresionante, no te digo que ya los chinos le giraron, estando yo ahí al frente con ellos, me mostraron; vea, me están diciendo que gire, le giramos 3.000 millones el lunes y el jueves pasado tenían que girar los otros 3.000 millones y que era urgente, que era urgente… pues yo no sé, pero eso para el partido ese Verde donde ella participa, eso fue para el Partido Verde, para elegir seguro a la señora de ella, a la que está en el Senado… a la distinguida dama, dama de cortesía de la alcaldesa, entonces de seguro es para la campaña para ella, esa plata, esa plata era para la campaña de ella”.

En otra interceptación de la Fiscalía, del sábado 12 de marzo, un día antes de las elecciones, Silva Ardila habla con un hombre desconocido, pero que al parecer es su tío. El diálogo inicia con el tema de las elecciones. “Estoy tratando de hacer un negocio allá en Bogotá con una oficina y esa oficina la están comprando los chinos, los que hicieron, los que ganaron la licitación del metro en Bogotá (…) Uno de esos chinos está interesado en la oficina, en una de las oficinas que estoy tratando de vender, yo estuve hace 20 días reunido con ellos y con él, me decían ‘mira’ y me mostraron, ‘estamos girando 6.000 millones’, están girando, la semana pasada necesitaban girar 6.000 millones, no me quisieron decir el nombre (...) o sea se está moviendo mucha plata en el país, y toda esa plata que se está moviendo es para meter a todas estas, a todos esos miserables ladrones”.

Más pruebas acerca de la supuesta corrupción en el Metro de Bogotá. | Foto: suministrada a semana

Más adelante, en el minuto 16 del mismo diálogo, Silva Ardila le dice a su supuesto familiar: “El problema es que se está moviendo mucha plata, y esa plata que se está moviendo es pa’ comprar votos, pa’ influenciar al uno (...) y entonces están pidiendo, están dándole plata y me mostraron los WhatsApp, y gíreme rápido que necesito que entre esa plata mañana, eso tenía que llegar miércoles o jueves de la semana pasada”.

El familiar le preguntó a Silva Ardila para quién eran esos 6.000 millones de pesos. Él le respondió: “Yo le dije, oiga, dígame, este señor Dong, dígame para quién es tal, dijo ‘no sé, no sé’, eso es aquí el problema que tenemos en el país, aquí con esta gente y no, no querer decir nada, no quiso decir, pero era para la alcaldía de Bogotá, pa’ allá, pa’ esta vieja, pa’ que ayude al Congreso a la señora de ella, a la señora de la alcaldesa… o sea va pa’l grupo Verde, entonces eso está terrible”.

Silva Ardila tiene otro diálogo, tres días después, el 15 de marzo, a las 10:55 de la mañana, con una persona que no se ha logrado identificar, y hablan de nuevo de William o Dong. Silva Ardila es más prudente en sus afirmaciones porque deja entrever que su interlocutor es una persona muy cercana al chino.

“No te digo que el chino amigo mío, pues William, tu amigo William, abonó los 6.000 millones de pesos a la campaña de los verdes, no me quiso decir, pero me mostró eso, se lo abonó a Claudia”, dice Silva Ardila.

Su interlocutor le pregunta: “¿6.000 millones a quién?”. Enseguida, Silva le responde advirtiendo la gravedad de lo que le cuenta. “No me vayas a sacar de las cuatro paredes en que estamos los dos, los chinos le dieron 6.000 millones, me imagino que a Claudia, (...) para que saliera al Senado la esposa con los verdes… la Lozano”.

En los documentos se lee que el dinero era entregado para la campaña al Congreso de los ‘verdes’. Advierten de la aspiración al Senado de Angélica Lozano, pareja de la alcaldesa Claudia López. | Foto: guillermo torres / carlos julio martínez - semana

Nuevamente, el interlocutor, que al parecer no desconoce lo que se estaba moviendo para ese momento, el 15 de marzo de 2022, apenas dos días después de las elecciones, le insiste: “La Lozano tuvo muchos votos en las pasadas elecciones”. Silva Ardila responde: “Pues esta vez, esta vez le pidió urgentemente antes de que saliera la semana pasada, porque la semana pasada la vi por televisión a lo loco y nunca había salido tanto en televisión”.

El tema lo cierra el hombre desconocido diciendo que Lozano, en las pasadas elecciones, salió con buena votación sin necesidad de dinero, “ahora pa’ esta, pa’ esta, claro que los chinos no son, usted sabe que son unos jodidos y ellos saben que a esta le quedan dos años de gobierno todavía y están en el proceso del metro y cualquier ampliación de contratos… cualquier cosa, esos son jodidos”.

Es tan grave lo que se escucha en las interceptaciones que la Fiscalía insiste en la necesidad de interceptar de manera inmediata el teléfono de William o Dong, lo mismo que seguir investigando a fondo, incluso el perfil financiero de Silva Ardila y solicitarle información a la Unidad Investigación y Análisis Financiero (Uiaf) para establecer si registra movimientos de grandes sumas de dinero o si tiene operaciones financieras consideradas sospechosas.

La obra ha tenido retrazos, como el que se dio con la entrega de estudios y diseños preliminares. Los eventuales cambios a esta Primera Linea han sido discutidos con la alcaldesa Claudia López en la Casa de Nariño.

La otra coima

El expediente por la posible corrupción en el metro de Bogotá nació en Yopal, en medio de la persecución a una aparente banda de narcotraficantes. En las interceptaciones en su contra, los investigadores identificaron a un hombre llamado David Castiblanco, y lo que escucharon resultó muy inquietante: pagos a campañas políticas y coimas por contratos en el desarrollo de la obra del metro de Bogotá.

Los presuntos narcos hablaban de obras públicas, consorcios y de una vaca millonaria para participar en negocios de este tipo. El 11 de marzo de 2022, el interceptado Castiblanco habló con un hombre identificado como “ingeniero”.

Según el informe de un investigador de campo, elaborado por la fiscal 135 especializada de Yopal, Lizeth Paola Rodríguez Oliveros, Castiblanco le informó al ingeniero: “Nosotros tenemos plazo para consignar los 4.000 millones hasta el miércoles y si tenemos el recurso nos da el proyecto”.

Luego aparece en la escena un hombre llamado Rodolfo, que informa: “Son 4.000, pero ya conseguimos 1.300, queda el faltante”. El ingeniero le responde: “Inicialmente hablamos de 1.700, no de 2.000″. Rodolfo manifiesta: “El contrato se hizo por la totalidad del metro en movimiento, los 6 millones de cubo (sic), y el contrato vale 500.000 millones”.

El ingeniero replica: “Por el recurso no hay problema, pero al nosotros poner la cantidad sí tenemos el control de la unión temporal y ya estaríamos hablando del 51 por ciento, yo voy a colocar 4.000″. En la interceptación legal entra un “hombre desconocido”, quien dice que “entre David y Rodolfo ponen 3.000″. El ingeniero solicita: “Previamente nos tienen que dar cuál es la entidad contratante para verificar la realidad”. La llamada la cierra el interceptado Castiblanco, quien da a conocer que “firma y el miércoles deben hacer la consignación”.

La fiscal Rodríguez, después de escuchar horas y horas de interceptaciones, pudo vincular esta organización criminal con el nombre de la piedra angular de la investigación: José Joaquín Silva Ardila.

En un informe del 26 de mayo de 2022, conocido por SEMANA, se lee: “Consecuencia del proceso de interceptación del abonado celular (...) dentro de la noticia criminal 110016000 XXX desde el pasado 23 de febrero de 2022, teniendo en cuenta que su interlocutor estaría vinculado presuntamente al tráfico de armas y/o municiones, tráfico de estupefacientes y presuntamente delitos de corrupción con los cuales se estarían desviando dineros públicos dentro del proceso de contratación para la construcción del metro de Bogotá”.

Agrega el documento que “dentro del proceso de monitoreo generaron registros de interés, por lo cual se adelantó la compulsa de copias respectiva a este radicado, con el fin de realizar la correspondiente investigación a la organización criminal de la cual hace parte el interlocutor que responde al nombre de José Truchas, donde se estableció, entre otros registros, su presunta participación en conductas de posible corrupción”.

Estos documentos son una prueba de los intereses millonarios que se están moviendo en la obra de infraestructura más grande que se construirá en el país y en donde los políticos, al parecer, también estarían sacando tajada.

El rastro del chino

Justamente en la interceptación a Silva Ardila, la Fiscalía reportó la aparición de un hombre que sería uno de los protagonistas de este escándalo, con un ingrediente adicional: se trata de una persona de origen chino.

La empresa que ganó la licitación para la construcción del metro de Bogotá en 2019 es un consorcio chino llamado Apca Transmimetro, conformado por China Harbour Engineering Company Limited y Xi’an Metro Company Limited.

En los primeros informes, la Fiscalía identifica al chino como William o Dong. Así lo describe el reporte del investigador, conocido por SEMANA: “Al parecer de origen oriental (posiblemente de China), quien estaría de igual forma inmerso en corrupción respecto del proceso de contratación y ejecución de la construcción del metro para la ciudad de Bogotá”.

Los investigadores de la Fiscalía siguen escuchando y grabando las conversaciones que cada vez se refieren con mayor claridad a la obra del metro de Bogotá, y evidencian que el chino le hace también consignaciones a Silva Ardila.

En otra llamada, del 11 de abril de 2022, a las 9:20 de la mañana, desde el municipio de La Estrella, Antioquia, donde supuestamente vive Silva Ardila, la Fiscalía explica: “José Joaquín cuenta a mujer desconocida que el chino está interesado en el contrato del metro y otro contrato, refieren que los chinos metieron gran cantidad de dinero a campañas políticas. José afirma haber estado el día en el que se hicieron esos giros de dinero”.

Precisamente, en las horas de grabación que tiene la Fiscalía y que están en cadena de custodia, aparece la voz del mencionado chino hablando en mandarín. Es por esto que el análisis de las interceptaciones en la Fiscalía requiere de un experto en ese idioma.

Además de la compulsa de copias que hizo la Fiscalía, SEMANA conoció un informe con conclusiones de la fiscal Lizeth Paola Rodríguez Oliveros, de Yopal, del 6 de junio de 2022, en el cual se indica que Silva Ardila “comenta en sus conversaciones que se reunió con Dong (el chino) y otras personas de la misma nacionalidad y allí se enteró de que estos extranjeros estarían interesados en la construcción de otro tramo del metro, por lo cual habrían girado 6.000 millones de pesos, que irían destinados a la campaña política de los ‘verdes’, lo que se infiere se trata del partido político Alianza Verde, y de manera específica a la campaña de Lozano, la esposa de la alcaldesa, perteneciendo ambas mujeres a ese partido político. De lo anterior, José Joaquín afirma haber visto unos chats de WhatsApp donde requerían ese dinero a Dong de manera urgente”.

En estas actuaciones estratégicas habrá inversiones para el corredor verde sobre la séptima, la primera Línea del Metro, el RegioTram, el Plan Parcial Calle 26 | Foto: Secretaría de Planeación

Por otro lado, el informe deja claro lo que la Fiscalía ha podido averiguar sobre David Castiblanco. Dice que “sería integrante de una organización criminal que se dedica al ajuste de cuentas, cobros y tráfico de estupefacientes”. A Castiblanco se le relaciona con una coima de unos 4.000 millones de pesos en contratos del metro de Bogotá.

En cuanto al tráfico de estupefacientes, hay varias interceptaciones en las que hablarían de rutas, envíos, “patrones que quieren asociarse en Valledupar” y, según Rigo, uno de sus interlocutores, “ellos ponen el aparato y la pista, y al aparato hay que meterle 600″. Y la otra opción es “por agua”. Este hombre habla con gente de otros países, al parecer de México y España.

En el informe, la fiscal también asegura que Castiblanco estaría involucrado en un caso de corrupción con la Registraduría para las elecciones del Congreso. Y hablan “de 15.000 votos” y de “gente que pagó mucha plata”. Luego, en unas conversaciones, se hace referencia a que David habla con el ingeniero de que “apenas cuadren lo del Senado, después del reconteo, tienen que dar una plata para esa gente”. Habla también de cuentas en bancos extranjeros y la Fiscalía cree que podría configurarse un lavado de activos.

Varios de sus interlocutores han sido identificados como “ingeniero, Rigoberto, Eduardo, Guillermo, Alberto, Duver Muñoz y Jesús Ramírez”, así como otro hombre que no ha podido ser identificado.

SEMANA contactó a Silva Ardila en el mismo número que reporta el informe de policía judicial. Él, molesto, le dijo a un reportero: “Yo no tengo ni idea de qué me está hablando, no le voy a contestar nada a usted”.

Cuando se le preguntó por el chino William o Dong, respondió: “No tengo nada que ver, menos de algo que pasó hace más de un año (...) No estoy interesado en contestarle nada. Yo puedo hablar por teléfono lo que yo quiera”.

A pesar de que su voz se escucha en las grabaciones hablando de una coima de 6.000 millones de pesos para que una empresa china tenga contratos en el metro de Bogotá, dijo: “No tengo que ver con política ni con enredos de préstamos ni con 6.000 millones de pesos”.

Asimismo, al ubicar al ciudadano asiático, también en el número celular registrado en la orden de interceptación, el hombre le dijo a este medio: “Llámeme en una hora y media”. Cuando SEMANA intentó contactarlo de nuevo, no volvió a responder.

Instalación de pilotes para el Metro de Bogotá. | Foto: Empresa Metro de Bogotá

Evidencias de corrupción

Al cierre de esta edición, este medio conoció las compulsas de copias que emitió la Fiscalía en este caso. A la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, el pasado 15 de septiembre, le señaló: “Me permito informar que dentro de la indagación de la referencia asignada a esta delegada fiscal, se recolectaron elementos materiales probatorios y evidencia física, donde se observaron posibles temas de corrupción de aforados constitucionales en la consecución de recursos para el financiamiento de campaña electoral en el año 2022, específicamente de un senador electo”.

En la compulsa se anexan dos carpetas digitales (en las interceptaciones se menciona que, por lo menos, 6.000 millones de pesos fueron entregados por el ciudadano chino a los ‘verdes’ para la elección de congresistas. El único nombre propio que aparece es el de Angélica Lozano).

La otra compulsa ordena indagar las menciones a la alcaldesa Claudia López. El pasado 20 de septiembre, el fiscal Gabriel Jaimes fue notificado sobre dicha compulsa asignada a su unidad. “(...) De las comunicaciones interceptadas a la línea celular (...) –la cual se encuentra debidamente legalizada– se identifica a José Joaquín Silva Ardila (...) alias José Truchas, quien en comunicaciones del mes de marzo de 2022 refiere haber sostenido encuentros y comunicaciones con otras personas, al parecer colombianos y chinos, respecto de pagos realizados por estos últimos (...) para el metro de Bogotá y para financiar la campaña electoral al Senado de la República de la esposa de la alcaldesa de Bogotá, por el Partido Verde, en las elecciones de 2022. Hace referencia en esas comunicaciones interceptadas que el aporte económico de los chinos sería de aproximadamente doce mil millones de pesos (12.000) en dos pagos”.