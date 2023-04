Presidente Petro abre la puerta a encuentro con exjefes paramilitares para hablar sobre Ley de Justicia y Paz: “Creo que esa reunión debe darse”

Este domingo 9 de abril se conmemoró el Día Nacional de las Víctimas, y el presidente Gustavo Petro participó de un evento en la Casa museo Jorge Eliécer Gaitán, en el que a través de una videoconferencia se refirió a los procesos de restitución de tierras y a cómo diferentes predios que estaban en poder de delincuentes y que debían ser entregados a la población víctima están en manos de personas equivocadas o de otros grupos delincuenciales.

”He visto con preocupación cómo muchas de las haciendas que tenían los paramilitares en el Urabá hoy están ocupadas por testaferros o por el ‘clan del Golfo’. De aquí que se necesita una policía especializada en el cuidado de esos bienes y una revisión de la fase final de la ley de Justicia y Paz”, señaló el mandatario.

En seguida, aseguró que ve posible una reunión de los exjefes paramiliatres con el gobierno y con él, para realizar un análisis de lo que sucedió con la Ley de Justicia y Paz y para saber, con detalle, qué sucedió con las tierras decomisadas y cómo se puede, de forma real, indemnizar a las víctimas.

“Los antiguos jefes paramilitares que han pasado sus condenas dicen, públicamente, que estarían dispuestos a reunirse conmigo, yo creo que esa reunión debe darse, yo creo que es necesario que gobierno y beneficiarios jurídicos de la Ley de Justicia y Paz se reúnan para establecer, en blanco y negro, qué paso con los bienes, evaluar qué paso con la Ley y en qué medida ese proceso de paz quedó trunco o se puede terminar y finiquitar”, dijo Petro durante la videoconferencia.

Así mismo, el mandatario señaló busca, con esos antiguos paramilitares, saber “en qué medida podemos hacer un inventario de bienes, que realmente comprados, y esta es mi propuesta, por la Agencia Nacional de Tierras para la reforma agraria, representen un dinero importante en las arcas de la unidad de víctimas, se pueda aumentar el ritmo no solo de la monetización sino de la indemnización real de las víctimas en Colombia.

Petro también aprovechó para referirse a la forma como la Unidad de Víctimas ha manejado todo este proceso y cómo los bienes no han tenido el destino esperado. En este sentido, señaló que hubo una revictimización desde el Estado y que la corrupción fue clave para desviar el objetivo de esta entidad.

“En la Unidad de Víctimas hubo una criminalización desde el Estado, es decir, una revictimización. Los datos que tenemos es que allí la corrupción pululaba”, indicó el mandatario.

Petro aprovechó homenaje a Jorge Eliécer Gaitán para hablar de las reformas

Durante la videoconferencia que apenas superó los 8 minutos, Petro aprovechó para hablar sobre la forma como la sociedad debe ayudar a impulsar las diferentes reformas que el Gobierno está intentando salvar en el Congreso.

“El Gobierno del Cambio ojalá sea un heredero legítimo de Gaitán. Sea una continuación de lo que no pudo ser. Truncado por la violencia, pueda ser lo que se proponía en el año 50, año 48″, dijo el mandatario aclarando que son épocas distintas y contextos de la historia diferentes. Pues aclaró que cuando Gaitán luchó hasta ahora iniciaba la guerra y las nuevas generaciones han tenido que vivir décadas de esta, con sus respectivas consecuencias.

En lo que más hizo hincapié fue en el protagonismo del pueblo en los cambios políticos y sociales, algo que habría motivado Jorge Eliécer Gaitán. “Gaitán sigue siendo el espíritu que lanza a la población a la calle. Creo que él tenía toda la razón en el sentido en que no se podrían construir las reformas, no se podría construir justicia social, no se podría construir una democracia moderna sin un pueblo en las calles, sin un pueblo movilizado”, enfatizó el mandatario.

Petro insistió en que en pleno siglo XXI los cambios apuntan a la misma dinámica en la que el pueblo es el sujeto principal de la democracia y que para lograr el cambio se hace necesario que su voz se escuche en las calles. “Hoy creo que ese es el reto, si el pueblo no se moviliza, si el pueblo se estanca otra vez en las tinieblas del miedo y de la violencia, pues las reformas democráticas no van a avanzar. Un pueblo movilizado es fundamental para movilizar el país y por eso esa lógica gaitanista”, recalcó una vez más Gustavo Petro.