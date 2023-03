Presidente Petro alertó sobre amenazas financieras que crisis bancaria de EE. UU. replicaría en Colombia

La crisis bancaria por la que está atravesando Estados Unidos por el colapso de Silicon Valley Bank, que dejó en vilo a sus usuarios, podría replicarse en Colombia. Esa fue la preocupante alerta que lanzó el presidente de la República, Gustavo Petro.

El mandatario colombiano señaló las razones por las cuales, según él, se registraría un panorama similar al que están viviendo las entidades financieras de ese país de Norteamérica, detallando además las razones por las cuales en su criterio se estaría presentado esa difícil situación en la banca.

“Si se alzan las tasas de interés estrepitosamente, la gente deja de endeudarse o no paga las deudas que ya tiene y el banco se va al suelo, no es sino que el deudor no pague y el banco quiebra”, sostuvo Petro.

Fue más allá el Jefe de Estado: “Ya he visto que han quebrado, todavía no sabemos bien por qué, dos bancos en dos días, tres bancos, en los Estados Unidos. Es por eso que los deudores quedan con el alza en las tasas de interés y muchos van dejando de pagar”.

“Los empresarios van dejando de pagar, se van quebrando los negocios, el que compró una casa se queda en las cuotas porque el sueldo no le alcanza y el banco empieza a tener problemas”, indicó Petro.

Estados Unidos dice que todos los depósitos son seguros y anuncia medidas

Al margen de lo que Petro sostiene, en Estados Unidos, en cambio, un respaldo financiero fue anunciado para los clientes del Silicon Valley Bank, que fue puesto bajo control de las autoridades estadounidenses el viernes 10 de marzo de 2023 por “insolvencia”.

El Departamento de Protección Financiera e Innovación de California (DFPI) cerró el SVB, con sede en ese estado, y nombró a la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) como depositaria de los fondos del banco, informó la agencia federal el pasado viernes 10 de marzo.

Asimismo, los reguladores financieros de Estados Unidos actuaron para proteger los fondos de los depositantes tras el colapso. Estas medidas buscan disipar los temores de que los hogares y las empresas huyan de los prestamistas más pequeños, según Bloomberg.

El Departamento del Tesoro, la Reserva Federal y la Corporación Federal de Seguros de Depósitos anunciaron conjuntamente los esfuerzos el domingo 12 de marzo, destinados a fortalecer la confianza en el sistema bancario después de que la quiebra de SVB generó preocupación sobre los efectos indirectos.

El objetivo es “garantizar la confianza pública en el sistema bancario de Estados Unidos”, destacó la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, en un comunicado conjunto firmado también por el presidente de la FDIC, Martin J. Gruenberg, y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

La secretaria del Tesoro afirmó el domingo 12 que el gobierno quiere evitar el “contagio” financiero tras la fallida del Silicon Valley Bank, pero descartó un rescate de la entidad.

Prácticamente, el 96 % de los depósitos en ese banco no está cubierto por la garantía de reembolso de la FDIC. “Estoy segura de que ellos (la FDIC) están considerando un amplio abanico de opciones disponibles que incluyen adquisiciones”, dijo la secretaria del Tesoro.

El senador demócrata de Virginia, Mark Warner, afirmó el domingo 12 en el canal ABC que el anuncio de una oferta pública de adquisición de SVB por parte de una entidad financiera antes de la apertura de los mercados asiáticos sería “la mejor solución”.

Petro pidió que el bajón de tasas de interés de los bancos se use para comprar productos colombianos

Por otro lado, sobre el panorama positivo que se ha visto en Colombia con la determinación que han adoptado varios bancos de bajar las tasas de interés para las compras con tarjeta de crédito, el Presidente de la República anunció cuál será la entidad financiera que disminuirá aún más esas tasas para aliviar el bolsillo de los ciudadanos.

El mandatario colombiano aseguró que el Banco Agrario debe aprovechar ese escenario y tomar medidas competitivas y bajar aún más las tasas de interés que la propia banca privada.

De la misma manera, hizo un llamado a la ciudadanía a comprar productos colombianos, aprovechando el escenario que han planteado los bancos al bajar las tasas de interés para el uso de la tarjeta de crédito.

“La reducción de tasas de interés bancario es un éxito. El Banco Agrario es el que más debe bajar las tasas”, trinó Petro.

Y continuó con el mensaje que compartió en sus redes sociales: “Si esta reducción de tasas se combina con la decisión de comprar al máximo cosas de Colombia, aumentará la tasa de empleo nacional”.

Había urgido a los bancos a bajar las tasas de interés para evitar una crisis financiera

Gustavo Petro realizó hace varios días un llamado urgente a los bancos privados para que bajaran la tasa de intermediación con el objetivo de que disminuya de la mano la tasa de interés y así no se desplome la solicitud de créditos. Estos, según el Jefe de Estado, son la opción a la que recurre el sector productivo del país y las micro, pequeñas y medianas empresas para seguir trabajando.

El mandatario colombiano, en una declaración que dio en Montería, en el departamento de Córdoba, advirtió que si se deja de pedir créditos por el elevado índice de las tasas de interés, podría estallar en Colombia una crisis financiera.

“Cuando los bancos tienen que subir su tasa de interés, porque el Banco Central las subió, pensando que así se controla la inflación, yo le pido desde aquí al sistema financiero privado en su mayoría, pero también al Banco Agrario, que hagan un esfuerzo para bajar la tasa de intermediación”, sostuvo Gustavo Petro.

Añadió en esa intervención: “Para poder bajar la tasa de interés en el mercado en la práctica, esto es fundamental este año y espero que puedan entender mis palabras”.

“Si este año lo que ocurra en el sistema financiero es que queda preso de la codicia, que no se permite la posibilidad de bajar utilidades con respecto al pasado, bien podría la crisis económica mundial que nos lleva a nuestro territorio provocar una crisis financiera”, alertó el mandatario colombiano.

También aclaró: “Una crisis de los bancos, porque la gente no va a poder pagar créditos; luego, aquí lo racional es desde el punto de vista de la tasa de interés y, a pesar de que el Banco de la República lo eleve, como el interés básico, es que el banco, al reducir su tasa de intermediación, que significa sí, reducir sus utilidades de este año, pueda preservar en el sistema financiero los puestos de trabajo”.