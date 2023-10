Presidente Petro confesó en el acto de víctimas de falsos positivos el porqué no asiste a todas las reuniones, ¿Le harta el poder?

“Por ahí andan ‘es que no llega a todas las citas’, no, es que a mí me harta el poder”, de manera sorpresiva y muy contundente, así se refirió el presidente, Gustavo Petro, en su discurso durante el Acto de Excusas Públicas por las ejecuciones extrajudiciales en Bogotá y Soacha, en el que se pidió perdón por los falsos positivos.

Frente a las madres de los jóvenes desaparecidos por ejecuciones extrajudiciales, Petro explicó sobre el porqué le aburre el poder y no acude a los encuentros al señalar que espera en un futuro hacer otras cosas, entre esa escribir. De esta manera, el mandatario se refirió a las razones y los rumores constantes de su falta de compromiso en las agendas y horarios cuando se necesita su presencia, pues en repetidas ocasiones no asiste o llega tarde.

Presidente Gustavo Petro en el acto de perdón del Estado por los falsos positivos Discurso 3 septiembre 2023 | Foto: Guillermo Torres / Semana

“Yo no estoy aquí pensando en cómo perpetuarme en el poder, me aburre el poder. Por ahí andan ‘es que no llega a todas las citas’, no, es que a mí me harta el poder”, señaló.

El jefe de Estado también mencionó que: “Yo no quiero ser un viejo adicto al poder y aquí hay muchos, no quiero”, en relación con los que buscan perpetuarse.

Mensaje a las madres víctimas de falsos positivos

En el discurso, luego de varios emotivos y conmovedores testimonios de las madres de los jóvenes víctimas de los falsos positivos de Soacha, el presidente indicó en su declaración: “En el asesinato de estos jóvenes no solo está el mecanismo bárbaro de cambiar ascensos por muertos. Ese tema lo discutirán también las fuerzas militares en su interior”.

“Pero es uno peor el de cambiar votos por muertos. Porque se aspiraba a dar una nueva elección. Y entre más muertos hubiera, entre más gente joven, uniformada, con botas de caucho, se mostrara en las pantallas de televisión, en donde los periodistas no preguntaban el porqué, sino que sacaban la foto”, detalló el mandatario colombiano.

El presidente también señaló: “Indudablemente, esa búsqueda de la reconciliación tiene obstáculos que saldar, aún no es posible todo, aún se resisten, y hay que decirlo con claridad: la verdad necesita no solamente la Justicia Especial para la Paz, que bien que ha hecho su trabajo. La verdad necesita la Fiscalía y aquí tenemos un problema”.

Abucheos a Francia Márquez

Horas antes de que Petro asistiera al encuentro con las víctimas de falsos positivos, la vicepresidenta, Francia Márquez, fue abucheada por al menos tres minutos en medio del encuentro ‘El Gobierno Escucha’, realizado este martes en el coliseo cubierto Campus Deportivo Universitario Unicauca, en Popayán.

Los presentes le pedían que se retirara del escenario, pues no era bienvenida en este espacio.

Vicepresidencia | Foto: Vicepresidencia

Fuentes que decidieron reservar su nombre indicaron que este acto se habría desencadenado por dos razones: “La primera es porque la vicepresidenta estaría apoyando a un candidato a la Gobernación diferente al del Pacto Histórico y, además, porque no habría hecho mucho por la comunidad que tanto la apoyó en medio de la campaña política”.

Cabe mencionar que, a pesar de la monumental chiflada y las constantes intervenciones cuando la vicepresidenta intentaba hablar, esta se quedó en el recinto.

🔴La vicepresidente Francia Márquez fue abucheada en medio del encuentro ‘El Gobierno Escucha’, realizado en el Coliseo Cubierto Campus deportivo Universitario Unicauca, de Popayán. Los presentes le pedían que se retirara del escenario. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/q4Js0hzmfb — Revista Semana (@RevistaSemana) October 3, 2023

Además, según algunos presentes, este mismo hecho se presentó con el actual gobernador del Cauca, Elías Larrahondo Carabalí. “Con la vicepresidenta fue peor, pero él también recibió el mismo trato por parte de los presentes, quienes al final se alteraron más porque no los dejaron hablar, como se había acordado antes del evento”.

Ante esto, SEMANA se comunicó con Gerardo Arroyo, director ejecutivo del Consejo Gremial y Empresarial del Cauca, quien manifestó que sí asistió al lugar y expresó su inconformidad.

“Nos indicaron que íbamos a tener un espacio de tres minutos para expresar nuestras necesidades y lo que estaba ocurriendo en el departamento, pero, lastimosamente, esto no fue posible, por lo que muchos se mostraron disgustados y empezaron a pedir la palabra a como diera lugar, pues querían ser escuchados. Esta vez, nosotros no pudimos, por lo que elevamos un llamado al Gobierno nacional para que la próxima vez nos escuche, pues es el “Gobierno escucha”, pero no nos dan la palabra”, dijo.

Ante esto, SEMANA se comunicó con Gerardo Arroyo, director ejecutivo del Consejo Gremial y Empresarial del Cauca, quien manifestó que sí asistió al lugar y expresó su inconformidad. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Asimismo, fue enfático en decir: “No pudimos expresar cuáles son las afectaciones económicas que tenemos debido a los conflictos armados, ni el perjuicio que nos genera no tener orden público. Somos afectados por los carros bombas, las motos bomba, pero no nos escuchan”.