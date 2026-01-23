Política

Presidente Petro dice que las medicinas con componentes importados deben bajar tras la revaluación del peso: “Son todas”

El mandatario dijo que esperaba que las instancias correspondientes se reunieran para hablar sobre este tema.

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

24 de enero de 2026, 3:38 a. m.
El presidente de la República, Gustavo Petro, publicó un trino en su cuenta oficial de X en el que hizo un llamado directo sobre los precios de los medicamentos en Colombia.

Según el mandatario, todas las medicinas que contengan componentes importados, “que son todas”, deben reducir su valor en pesos ante la revaluación de la moneda.

“Cualquier cosa diferente es especulación. Espero que la instancia oficial de precios se reúna de inmediato para estudiar el efecto de la revaluación”, escribió Petro en su mensaje.

El llamado del jefe de Estado se da en un momento en el que el peso colombiano es la moneda más revaluada entre los mercados emergentes en lo que va de este año.

Este mes, la divisa local ha tenido un alza de 4,5% frente al dólar, mientras que el peso chileno y el rublo ruso se revaluaron 3,8% y 3,79%, respectivamente.

Según expertos que hablaron con el diario La República, esta revalorización se explica por factores internacionales y locales. En el plano global, la incertidumbre sobre la política comercial de Estados Unidos y la reciente postura del presidente Donald Trump respecto a Groenlandia han influido en el comportamiento del dólar, lo que, a su vez, ha generado presión bajista en la divisa local.

En el plano interno, el Gobierno colombiano publicó un borrador de decreto que busca reducir gradualmente la inversión de los fondos de pensiones en el exterior, pasando del 50% al 30% en un plazo de entre tres y cinco años. Andrés Langebaek, exvicepresidente de Anif, señaló que la medida es gradual y que por ello se evita un impacto abrupto en la tasa de cambio.

Petro tras explosión en zona cocalera de Tumaco que dejó nueve muertos: “¿Qué hacía un laboratorio de cocaína en una zona de paz?”

Sobre este tema, Langebaek explicó al mismo medio: “Uno puede pensar que cinco años es mucho tiempo, pero en realidad $100 billones también es mucha plata. Entonces, eso genera la expectativa de que más recursos en dólares van a entrar a futuro para la economía colombiana.”

Hasta el momento, el Ministerio de Salud no ha emitido pronunciamientos sobre medidas concretas para ajustar los costos de los fármacos. El mensaje del presidente Petro indica que la intención del Gobierno es que la instancia oficial de precios se reúna de inmediato para estudiar el efecto de la revaluación.

En lo que va de este año, el peso colombiano ha mantenido una tendencia a la baja del dólar desde 2024, con una baja acumulada de $126,19. La divisa alcanzó niveles que no se veían desde hace 55 meses.

