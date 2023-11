Presidente Petro dijo que no es porque llegó al Gobierno que la economía está en rojo; afirmó que “no se conforma con cifras mediocres”

Y agregó en su intervención: “Es decir, que si sigue la tendencia, sólo si sigue la tendencia, nuestra depresión en rojo fue mínima, cercana a cero y está a punto de pasar, pero no nos conformamos con esas cifras mediocres, no puede ser, debe pasar es que nos ponemos en azul, pero que seguirá ligeramente bajo el grado de crecimiento de la economía colombiana y eso no nos puede satisfacer”.

“Y tiene dos grandes elementos que obstaculizan, pero que al mismo tiempo podrían ser solución, dependiendo cómo se manejen, para que Colombia pueda discutir y construir, uno es que lo que baja en la economía colombiana no es el consumo de los hogares, este se mantiene en terreno positivo, refleja quizás el esfuerzo del gobierno de subir el salario mínimo, de que los ingresos no se reduzcan, de mantener el consumo en los hogares, se traduce también porque ha caído la tasa de inflación ”, anotó Petro.

“No comparto esa teoría, tengo que decirlo, que la inflación la ocasiona es mucho dinero en manos de las personas, y que por tanto al subir la tasa de interés capta ese dinero y baja la tasa de inflación, yo la verdad creo, como la mayoría de economistas del mundo, que la tasa de inflación vino de afuera, por la guerra de Ucrania ahora se empeoran las circunstancias por un desabastecimiento de las materias alimenticias que Colombia consume y el mundo en general, el maíz, los fertilizantes, etc., se disparó el ciclo inflacionario en Colombia, que no se corrige propiamente con la tasa de interés, pero hoy por hoy el balance es que vencimos a la inflación, si la vencimos”, insistió Petro.

De la misma manera profundizó en el panorama económico del país: “Por qué no baja la tasa de interés? Esa es la realidad y la discusión central en economía hoy. Si lo que baja no es el consumo de los hogares, ¿qué es lo que baja y hace de crecer la economía? Pues una esculcadita simple por la superficie de las cifras del DANE lo dice, lo que baja es la inversión privada, a eso los economistas parcialmente le llaman la formación bruta de capital fijo. ¿Por qué? No es porque Petro esté en el gobierno, eso es carreta de cierta persona que no le gustó, sino porque está alta la tasa de interés, la tasa de interés real cada vez es mayor, porque en la medida en que baja la inflación y se mantiene la tasa nominal”.