Presidente Petro definió la política contra las drogas con Estados Unidos como “fracasada”

En el marco del Foro Económico Mundial, el presidente Gustavo Petro se refirió a su bandera de la ‘paz total’ y mencionó que la misma incluye el cambio de la ineludible y “fracasada” política contra las drogas.

“Una violencia de décadas, a veces le llamo la violencia perpetua, que, por eso mismo, ha cambiado fases en la historia mundial de la insurgencia, digamos, revolucionaria; de la Guerra Fría pasamos a una nueva fase, la actual, más compleja”, indicó el mandatario inicialmente.

Presidente Gustavo Petro. - Foto: Foto: Cristian Garavito - Presidencia de la República

Además, el presidente manifestó que aquella era una política que está muy vinculada a problemas de toda América, que es como un “cambio en la dimensión de la criminalidad ligada a las drogas, y tiene que ver con la política que se ha establecido en el mundo respecto a las mismas, desde hace unos 50 años esa política es criminalizar” a los actores de este flagelo, expresó.

“Si uno hace un balance de las drogas en América, todo sobre qué pasó con esos 50 años, uno no podría decir más que es un absoluto y total fracaso, millones de presos en Estados Unidos -la mayoría negros-, un millón de muertos en América Latina, la mayoría de colombianos, unas organizaciones que ya no son las que aparecen en televisión como Pablo Escobar, sino verdaderas multinacionales poderosas de las transferencias de sustancias en todo el mundo que van dejando en toda América, por ejemplo, las ciudades y pueblos más violentos del mundo”, manifestó vehementemente el presidente.

Agregó que, si se mide por tasa de homicidio, “ya no es un problema colombiano, sino que es un problema multinacional con algunos organismos dominantes, como los que se han establecido criminalmente en México, que logran tener posición dominante. Esta complejidad es la base de la violencia de hoy”, citó el presidente Petro.

En Colombia no se resuelve con instrumentos políticos, mencionó el mandatario; “nosotros nos inventamos una palabra, ’paz total’, para tratar de afrontar un debate público que es con instrumentos socio-jurídicos; es decir, que no podemos clasificar a Colombia sino con una división territorial y macro. Si no ponemos en debate la política antidrogas, fracasada el día de hoy, con Estados Unidos, tenemos serios problemas; ese diálogo lo hemos comenzado; no debería ser Colombia - Estados Unidos, debería ser las Américas frente al mundo, incluso, porque la política tiene que variar”, agregó.

Presidente Petro en el Foro Económico Mundial que se lleva a cabo en Davos. Foto: Cristian Garavito - Presidencia de la República - Foto: Foto: Cristian Garavito - Presidencia de la República

“Descriminalizar y llevar a la reducción de consumo por la vía de la prevención, la enseñanza que muchos países, incluido el que estamos (Suiza), ha demostrado que es muchísimo más eficaz que llenar las cárceles de presos, pero digamos, es un debate y ese debate hace parte de la paz en Colombia”, continuó diciendo.

El mandatario colombiano habló sobre política de drogas. - Foto: Foto: Cristian Garavito - Presidencia de la República

Adicionalmente, el mandatario afirmó que, en ese contexto, indudablemente, “no podemos pacificar si las regiones excluidas de Colombia, en donde se desarrollan las mayores violencias del país, no logro en una inclusión en la política social y aquí incluso diría cómo se incluye una región, por ejemplo, la más grande productora de cocaína del mundo que está encima de su país, doctor Lasso, que es Tumaco (Nariño, Col) en el Pacífico, es la única región del Pacífico en todo el mapamundi que es pobre, la región pacífica ecuatoriana es mucho más rica y ni hablemos de Asia”.

Petro en el Foro Económico Mundial en Davos. - Foto: Foto: Cristian Garavito - Presidencia de la República

“Es la única región que tiene mayoría de raza de etnia negra, porque ahí se escapaban los esclavos, se conjugó la región con la mentalidad de esclavo que había en Colombia y que aún hay, y excluyeron esa región del desarrollo y es hoy la principal productora de cocaína: esa región pasa -sin ninguna montaña de por medio- directamente a China, Japón; podría llegar al este de Estados Unidos”, destacó Petro.

“¿Cuál sería esa política para incluir esa región respetando su cultura negra en un sistema de prosperidad, en donde el mundo incluso pudiera ayudar? Voy a poner un ejemplo en vez de un cultivo de coca, que son decenas de miles de hectáreas, podríamos tener cultivos de cacao, sostuvo.

El presidente Petro ejemplificó la sustitución de cultivos de coca por los de cacao. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“El cacao transformado allí como chocolate, lo podría comprar Nestlé y la Nestlé de aquí, podría ser quizá, uno de los principales instrumentos para la paz de Colombia; siempre y cuando entendiéramos que hay que cambiar también la política mundial antidroga que ha fracasado”, puntualizó el jefe de Estado.