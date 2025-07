Presidente Petro habló sobre la respuesta de Ecuador a Colombia por deportados: “Nos responde con desdén”

Ante esta respuesta, el mandatario colombiano no guardó silencio y, a través de su cuenta en X , publicó un mensaje en que desaprueba la respuesta del vecino país y llama a tener una actitud mucho más cercana.

“Ecuador nos responde con desdén. No está bien; la patria de Manuelita Saénz, puede acercar y no alejar”, mencionó el mandatario colombiano en su mensaje en X. Petro agregó que “el proyecto grancolombiano de Bolívar que podría tener otro nombre, por ejemplo: Amazonía, es el corazón vital del mundo, y, por tanto, no debe dividirse”.