Durante su intervención en el inicio de la jornada de elecciones legislativas en el país, el presidente Gustavo Petro reiteró su llamado para enfrentar la compra de votos.

En ese sentido, el mandatario pidió a la Fiscalía que se realicen allanamientos para “desterrar” este delito.

“En esto la fiscal general hoy debe ayudarnos porque hay una larga lista de lugares ya detectados donde se tienen los dineros para que la gente entre en masa a vender su derecho al poder en Colombia”, dijo.

“Que nos ayude a hacer los allanamientos a lugar y desterrar la práctica de la compra de votos en Colombia”, subrayó.

Petro cuestionó que en varias regiones del país se ha llegado al punto de considerar normal la compra del sufragio.

“Llegaron al punto de hacer creer en varias regiones de Colombia que comprar y vender votos es lo normal de la política. A creer que la cultura política colombiana en sí misma consiste en un mercado de compra de seres humanos, de mentalidades y de sus decisiones”, dijo.

El mandatario aseguró que este delito ha llevado “desde hace lustros a que en el Congreso de la República lleguen personas, a veces con muchísimo poder, que usan la ley para construir crimen, empoderar el crimen, lo cual siempre lleva a genocidios”.

Presidente Gustavo Petro votando. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Por otra parte, Petro pidió al Congreso expedir un nuevo código electoral. “Tenemos un código aprobado hace décadas con tecnologías anacrónicas que han sido superadas. Yo demando al Congreso de la República el código electoral moderno”, expresó.

De igual manera, reiteró su pedido para que se implemente un software que sea propiedad del Estado en el conteo de los votos.

¿Por qué las elecciones de este domingo son cruciales? 13 líderes del país explican lo que define Colombia hoy en las urnas

“Demando a los órganos de control que tengamos un código fuente en propiedad del Estado, listo para auditar técnicamente. Un software, dos o tres, los que sean necesarios, propiedad del Estado y no una tercerización privada, que se ejerce desde el año 2007 sobre los resultados de Colombia. Eso es lo más decente que se puede hacer con una justa electoral, no tercerizar las elecciones en manos de un monopolio tecnológico”, sostuvo.