Política

Presidente Petro pidió a la Fiscalía apoyo para atacar la compra de votos: “Desterrar esta práctica”

El presidente dio un discurso para el inicio de la jornada electoral en la Plaza de Bolívar, en Bogotá.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
8 de marzo de 2026, 8:20 a. m.
Presidente Gustavo Petro.
Presidente Gustavo Petro. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Durante su intervención en el inicio de la jornada de elecciones legislativas en el país, el presidente Gustavo Petro reiteró su llamado para enfrentar la compra de votos.

En ese sentido, el mandatario pidió a la Fiscalía que se realicen allanamientos para “desterrar” este delito.

“En esto la fiscal general hoy debe ayudarnos porque hay una larga lista de lugares ya detectados donde se tienen los dineros para que la gente entre en masa a vender su derecho al poder en Colombia”, dijo.

“Que nos ayude a hacer los allanamientos a lugar y desterrar la práctica de la compra de votos en Colombia”, subrayó.

Política

Roy Barreras aseguró que el próximo presidente de Colombia será progresista: “Soy yo o es Iván Cepeda. Hoy se decide eso”

Política

Paloma Valencia confirma lo primero que hará si gana la consulta: “Esta candidatura no es mía”

Política

MinInterior denuncia supuesto audio del registrador de Córdoba en el que ofrecería 2.000 votos a cambio de $100 millones

Política

Álvaro Uribe madrugó a las urnas y confesó por quién votó: “Voté bien la consulta”

Política

Registrador Hernán Penagos enviará copia de las actas electorales al presidente Gustavo Petro: “Para que haga su tarea de revisar”

Política

El presidente Gustavo Petro pide a la Fiscalía allanar sitios de compra de votos en Córdoba

Política

Estas son las cinco amenazas que enfrentan las elecciones en Colombia, según la Misión de Observación Electoral (MOE)

Nación

“La suerte de la Constituyente se juega este domingo”: expresidente de la Corte Constitucional lanza alerta sobre las elecciones

Política

“Los radicalismos no tienen sentido”: padre de Gustavo Petro a Roy Barreras, en reunión en la que hablaron de elecciones

Confidenciales

Presidente Gustavo Petro destacó la cifra histórica de testigos electorales para las elecciones al Congreso de la República

YouTube video QVir7cnlEmM thumbnail

Petro cuestionó que en varias regiones del país se ha llegado al punto de considerar normal la compra del sufragio.

“Llegaron al punto de hacer creer en varias regiones de Colombia que comprar y vender votos es lo normal de la política. A creer que la cultura política colombiana en sí misma consiste en un mercado de compra de seres humanos, de mentalidades y de sus decisiones”, dijo.

El mandatario aseguró que este delito ha llevado “desde hace lustros a que en el Congreso de la República lleguen personas, a veces con muchísimo poder, que usan la ley para construir crimen, empoderar el crimen, lo cual siempre lleva a genocidios”.

ELECCIONES MARZO 8 DE 2026
Presidente Gustavo Petro votando. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Por otra parte, Petro pidió al Congreso expedir un nuevo código electoral. “Tenemos un código aprobado hace décadas con tecnologías anacrónicas que han sido superadas. Yo demando al Congreso de la República el código electoral moderno”, expresó.

De igual manera, reiteró su pedido para que se implemente un software que sea propiedad del Estado en el conteo de los votos.

¿Por qué las elecciones de este domingo son cruciales? 13 líderes del país explican lo que define Colombia hoy en las urnas

“Demando a los órganos de control que tengamos un código fuente en propiedad del Estado, listo para auditar técnicamente. Un software, dos o tres, los que sean necesarios, propiedad del Estado y no una tercerización privada, que se ejerce desde el año 2007 sobre los resultados de Colombia. Eso es lo más decente que se puede hacer con una justa electoral, no tercerizar las elecciones en manos de un monopolio tecnológico”, sostuvo.

Más de Política

Abelardo de La Espriella

“Hoy, en las urnas, comienza la verdadera renovación”: Abelardo de la Espriella en la apertura de las elecciones legislativas

El Debate entrevista de Yesid Lancheros al precandidato presidencial Roy Barreras.

Roy Barreras aseguró que el próximo presidente de Colombia será progresista: “Soy yo o es Iván Cepeda. Hoy se decide eso”

ELECCIONES MARZO 8 2026

Paloma Valencia confirma lo primero que hará si gana la consulta: “Esta candidatura no es mía”

Armando Benedetti, ministro del Interior, junto a Gustavo Petro en la apertura de las urnas.

MinInterior denuncia supuesto audio del registrador de Córdoba en el que ofrecería 2.000 votos a cambio de $100 millones

ELECCIONES MARZO 8 2026

Álvaro Uribe madrugó a las urnas y confesó por quién votó: “Voté bien la consulta”

Hernán Penagos, registrador nacional, da por iniciada la jornada electoral.

Registrador Hernán Penagos enviará copia de las actas electorales al presidente Gustavo Petro: “Para que haga su tarea de revisar”

El presidente Gustavo Petro ordenó perseguir la compra de votos de cara a las próximas elecciones.

El presidente Gustavo Petro pide a la Fiscalía allanar sitios de compra de votos en Córdoba

Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral.

Estas son las cinco amenazas que enfrentan las elecciones en Colombia, según la Misión de Observación Electoral (MOE)

Mauricio Gaona, Humberto de la Calle, Carolina Soto, Luz Stella Murgas, Ernesto Samper, Iván Duque, Alejandro Gaviria, Juan Camilo Restrepo

¿Por qué las elecciones de este domingo son cruciales? 13 líderes del país explican lo que define Colombia hoy en las urnas

Noticias Destacadas