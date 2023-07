El presidente Petro ‘se lanzó al agua’: propuso revolcón al sistema financiero mundial para que no dependa “de las tasas de interés”

Una controversial propuesta lanzó el presidente de la República Gustavo Petro que impactaría al sistema financiero mundial, al plantear la necesidad de propiciar una profunda transformación al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Banco Mundial, para que no dependa de las tasas de interés.

“ La primera acción profunda de transformación que implica un cambio entonces en el FMI, en el Banco Mundial , ¿estamos de acuerdo las posiciones progresistas en actuar dentro del FMI para provocar dicha transformación del sistema financiero mundial en pos ya no de la tasa de interés sino de la vida?”, sostuvo Petro.

Y agregó el jefe de Estado en su exposición: “así podríamos extendernos en muchos temas que no es, digamos, no tenemos el tiempo hoy, pero me parece que una posición progresista que debe tener un espacio de discusión indudablemente amplio, sólido, permanente para ir evacuando materias de este estilo”.