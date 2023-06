Presidente Petro se reunió con la Corte Penal Internacional en medio del escándalo por chuzadas que sacude a su Gobierno

El escándalo que sacude al Gobierno del presidente Gustavo Petro por las chuzadas ilegales que denunció la Fiscalía General de la Nación en contra de Marelvys Meza, exniñera de Laura Sarabia, exjefa de Despacho de la Casa de Nariño, el mandatario colombiano sostuvo un encuentro con la Corte Penal Internacional (CPI).

Este lunes 5 de junio, el mandatario colombiano se reunió en la Casa de Nariño con el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, en el cual estuvo acompañado por su equipo más cercano y de confianza, como el canciller Álvaro Leyva.

La reunión se cumplió en uno de los momentos más álgidos de su administración, con una aguda crisis, debido a los explosivos audios del exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, los cuales reveló en exclusiva SEMANA, quien insinuó que se habrían presentado al parecer irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Petro.

Recientemente, el presidente Gustavo Petro anunció que buscará un diálogo frentero con las altas cortes, para exponer su propuesta enfocada a que la CPI investigue los crímenes cometidos durante el conflicto armado en el país.

Petro señaló en su momento que ese alto tribunal internacional puede ayudar a Colombia a profundizar la verdad que permita consolidar la paz en varias regiones del país.

El anuncio del mandatario se dio luego de que en varios escenarios ha expresado la necesidad de que se investiguen las revelaciones que hizo el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso en la Justicia Especial para la Paz (JEP).

“Como jefe del Estado debo decidir si la entrada al país de la Corte Penal Internacional en lugar de profundizar la violencia nos ayude, a través de la verdad, a construir la paz. Buscaré un diálogo con las cortes del que debe salir el mejor camino para acabar con la impunidad”, trinó Petro en su cuenta personal de Twitter.

Hace varios días, el presidente Petro alertó que si la justicia colombiana no realiza las respectivas investigaciones sobre las declaraciones que ha entregado Mancuso, existe un alto riesgo de que entre la Corte Penal Internacional (CPI) a realizar las respectivas indagaciones y determinar por qué no se avanzó en las mismas.

A renglón seguido, el jefe de Estado afirmó en esa ocasión que los crímenes narrados por Mancuso son de “extrema gravedad”, hechos que, para su concepto, no han sido cometidos “en ninguna reunión de América” en las últimas décadas.

“Son crímenes que quizá por su gravedad no han sido cometidos en ningún rincón de América en las últimas décadas. Es una crisis humanitaria, claro que tendríamos que ser procesados por la Corte Penal Internacional, que sería la instancia para medir este tipo de delitos si la justicia colombiana no puede o no quiere”, sostuvo el presidente Gustavo Petro.

Colombia se propuso un camino de justicia restaurativa y transicional para construir un pacto sobre la verdad y construir la paz a través de la reconciliación



Este camino ha andado con dificultad. Ha aparecido la burla a la verdad y el intento de destruirla, acotarla, para… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 4, 2023

Y detalló en su declaración en el evento de la posesión de magistrados del Tribunal Superior Militar y Policial, que se llevó a cabo el pasado 25 de mayo en la Casa de Nariño: “Uno de los hechos que sorprende de las confesiones recientes de Mancuso ante la Justicia Especial para la Paz, otro tribunal creado intentando salir de la violencia a través de algo que se llama la verdad. La impunidad lo que ciega es la verdad”.

“Provocó indudablemente titulares de prensa por el contenido de este tipo de declaración que son espeluznantes si uno las evalúa; algunos dirán que no es cierto, otros que sí. De todas maneras es una confesión judicial so pena de una especie de pérdidas en términos de beneficios jurídicos que no cualquier ser humano asumiría solo para decir una mentira”, aseguró Petro.

También fue directo en señalar: “El costo de eso sería enorme para su propia existencia y, por tanto, la presunción de verdad ante el tribunal de justicia especial es alta, sin que seamos nosotros los que dictaminemos porque al final son los jueces, pero lo que más llama la atención es la falta de sensibilidad de la sociedad”.

“Se trata de un simple intento de golpe blando”: Gustavo Petro arremetió por denuncias que radicó la oposición en su contra pidiendo su renuncia

El presidente de la República Gustavo Petro, reaccionó al más reciente trino que publicó el exembajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti, en el que se arrepintió por los ataques que lanzó contra el mandatario colombiano y contra la exjefa de Despacho, Laura Sarabia, señalando que se dejó llevar por la “rabia y el alcohol”.

El jefe de Estado, a través de su cuenta de Twitter, aprovechó para lanzar un sablazo a la oposición por las denuncias que se han radicado desde diferentes sectores en su contra, argumentando irregularidades en la financiación de su campaña Petro Presidente.

Nuevamente, el presidente Petro recurrió a decir que lo que existe en su contra y en contra de su Gobierno del Pacto Histórico es un “golpe blando”, método que había mencionado en una pasada ocasión por las decisiones de la Procuraduría en contra de integrantes del Pacto Histórico.

“Nuestros rivales políticos se han apresurado a ponerme denuncias en la comisión de acusaciones. Sin embargo, en ninguna entrevista o en audios se ha mostrado que he cometido un delito”, trinó Petro.

Nuestros rivales políticos se han apresurado a ponerme denuncias en la comisión de acusaciones. Sin embargo en ninģuna entrevista o en audios se ha mostrado que he cometido un delito.



Se trata de un simple intento de golpe blando para detener la lucha contra la impunidad pic.twitter.com/J3o26u2jnd — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 6, 2023

Y continuó con el mensaje el jefe de Estado: “Se trata de un simple intento de golpe blando para detener la lucha contra la impunidad”.