¿Presidente Petro se victimiza atacando a la prensa por no condenar el brutal ataque de Hamás a Israel? Mencionó el sionismo

No paran los mensajes del presidente Gustavo Petro por el conflicto entre Israel y Palestina, ahora el mandatario colombiano atacó a la prensa, pese a que no ha condenado el brutal ataque de Hamás al pueblo israelí, postura por la que ha recibido agudas críticas.

El Gobierno de Colombia, sin embargo, no solo no se suma a esa solidaridad, sino que ha ofendido profundamente a una comunidad que ha sufrido históricamente la más dura de las barbaries. Que Gustavo Petro compare a Israel con los criminales nazis que perpetraron el más grande genocidio contra ese pueblo no tiene justificación alguna. El primer mandatario ha sacado en sus múltiples trinos el más duro pasado; por ejemplo, al asimilar lo que sucede hoy en Gaza, un territorio en poder del grupo terrorista Hamás, con lo que vivieron los millones de judíos que fueron llevados en trenes de países que eran libres a vivir el más cruel de los exterminios.