Presidente Petro se vuelve a pronunciar tras captura de Nicolás Maduro y comparte video: “Víctimas civiles”

El presidente Gustavo Petro rechazó en la madrugada de este sábado, 3 de enero, el ataque militar estadounidense contra el régimen de Nicolás Maduro.

“El gobierno de Colombia rechaza la agresión a la soberanía de Venezuela y de América Latina”, dijo el mandatario en un mensaje publicado en X.

“Los conflictos internos entre los pueblos los resuelven los mismos pueblos en paz. Ese es el principio de la autodeterminación de los pueblos, que es base del sistema de las Naciones Unidas”, añadió al tiempo que pidió diálogo en el vecino país.

“Sin soberanía no hay nación. Es la paz el camino y el diálogo entre los pueblos es fundamental para la unión nacional. Diálogo y más diálogo es nuestra propuesta”, concluyó.

Poco después de ese pronunciamiento, el mandatario compartió en la misma red un video en el que un ciudadano venezolano asegura que uno de los ataques impactó contra el vehículo de un civil en cercanías al aeropuerto de Caracas, lo que habría ocasionado la muerte de varias personas.

“Víctimas civiles”, fue el escueto mensaje del presidente colombiano con el que acompañó la publicación.

Previamente, el presidente Donald Trump confirmó el ataque a gran escala a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flóres.

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión, junto con su esposa, fuera del país. Esta operación se realizó en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Se proporcionarán detalles próximamente. Hoy a las 11:00 a. m. habrá una conferencia de prensa en Mar-a-Lago”, escribió.

El presidente Trump también hizo una confirmación telefónica, en una entrevista con The Times. “Hubo una extraordinaria planificación y muchísimas tropas y gente excepcionales”, le dijo Trump al medio. “Fue una operación brillante, la verdad”, agregó.

El periódico le preguntó detalles de la operación, como si había solicitado permiso al congreso norteamericano, y el primer mandatario aseguró que todos esos detalles los daría en la rueda de prensa que tendrá este sábado y que el mundo espera con ansias.