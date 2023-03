Presidente Petro señaló que “la puerta de la paz sigue abierta” para los grupos criminales que quieran entrar a ese proceso

El presidente de la República Gustavo Petro envió un mensaje directo a los grupos armados ilegales que tenga aún el deseo de ingrese a su política de ‘paz total’, al asegurar que esa puerta no se ha cerrado por parte de su Gobierno y que por el contrario sigue abierta.

Sin embargo el jefe de Estado advirtió que ese tipo de criminales como la guerrilla del ELN, Clan del Golfo, disidencias y otras estructuras ilegales, no se pueden confundir ya que indicó que la ‘paz total’ que plantea su administración no es porque sea “flojo”.

“Que no confundan. Que si abrimos las puertas de la paz no es porque somos flojos, no es porque nos asustamos. Que no confundan, sino que queremos ahorrarle a la sociedad muertos de allá, muertos de acá”, sostuvo Petro.

Presidente Gustavo Petro - Foto: Presidencia

Y agregó el mandatario: “Queremos que ese camino se cierre. Pero no por cobardía, sino porque queremos firmemente que este país puede tener una segunda oportunidad como dijese García Márquez”.

Presidente Gustavo Petro llama a consultas a la delegación del Gobierno en la mesa de diálogos con el ELN, tras masacre de nueve militares

Como respuesta a la masacre que perpetró la guerrilla del ELN, con el asesinato de nueve militares en el Catatumbo, en Norte de Santander, el presidente de la República Gustavo Petro tomó una drástica medida que afectaría los diálogos de paz con ese grupo subversivo.

Por medio de su cuenta de Twitter, el mandatario colombiano tomó la determinación de llamar a consulta a su equipo negociador con el ELN, para revisar la voluntad real de paz del Ejército de Liberación Nacional.

Aterrador: estos son los cañones desde donde el ELN lanzó los explosivos que asesinaron a nueve militares en Catatumbo. - Foto: Archivo Particular

En esa consulta también convocó a los países garantes del proceso de paz con el ELN, al asegurar que ese tipo de diálogos deben ser serios y responsables de cara a la sociedad colombiana que pide resultados.

“He convocado a consulta a la delegación del gobierno en la mesa del ELN, países garantes y acompañantes. Un proceso de paz debe ser serio y responsable con la sociedad colombiana”, trinó Petro.

El ELN asesinó a nueve militares y dejó a otros 18 heridos en el Catatumbo. Esto se sabe del feroz ataque

Un nuevo ataque contra las Fuerzas Militares fue perpetrado por el ELN en el departamento de Norte de Santander. En esta ocasión un pelotón de soldados que forman parte del Batallón Especial Energético y Vial n.° 10 fue hostigado en zona rural del municipio de El Carmen.

Soldados asesinados por el ELN en Norte de Santander. - Foto: Ejército.

Hacia las 3:00 a.m. del miercóles 29 de marzo, cuando los uniformados brindaban seguridad en la vereda Villa Nueva, integrantes de la guerrilla los sorprendieron con explosivos artesanales. El ataque, preliminarmente, deja nueve soldados muertos y 18 más gravemente heridos.

Entre las víctimas mortales se encuentran dos suboficiales y seis soldados profesionales. De acuerdo con las autoridades, integrantes del frente Camilo Torres serían los responsables de esta masacre en el corregimiento Guamalito. Una vez conocida la información, al lugar se trasladaron grupos de apoyo, tanto aéreos como por tierra, para evacuar a los heridos y contrarrestar a los delincuentes.

Este es el quinto ataque que se registra este mes contra la fuerza pública y militar en la región del Catatumbo, de parte del ELN como represalia a las operaciones de control territorial que se adelantan en los municipios de Norte de Santander, principalmente en las zonas rurales.

El último atentado se presentó la noche del jueves 16 de marzo, en zona rural del municipio de Tibú. Cuando tropas del Ejército se movilizaban por el sector conocido como Agua La Sal, fueron detonados varios artefactos explosivos artesanales.

Según las autoridades, no causó afectaciones a ningún militar. Así mismo, indicaron que, al parecer, el ELN sería el responsable.

Petro ordenó que su gabinete se convierta en el de la paz, ¿qué implicaciones tiene la medida?

En medio del difícil momento por el que está atravesando el país por la ola de violencia, la cual se recrudeció con el atentado terrorista que perpetró la guerrilla del ELN con la masacre de nueve militares en Catatumbo (Norte de Santander), el presidente Gustavo Petro dio a conocer una medida que impactará a la totalidad de su Gobierno.

El mandatario colombiano anunció desde Mesetas, en reunión que sostuvo con excombatientes de las Farc, que tomó la determinación de transformar su gabinete, en el de la paz, en el cual cada uno de los ministros tendrá la misión de llevar a la Casa de Nariño propuestas para sumar a la política de ‘paz total’, sin excepción.

El jefe de Estado reveló que el lunes de la próxima semana, en un consejo de ministros, evaluará las propuestas que lleven los funcionarios de su gabinete, al insistir que no va a claudicar en buscar la paz de Colombia.

“Vamos a transformar el gabinete, ya lo habíamos dicho en un consejo de ministros, en un gabinete de paz, no se puede con las oficinas aquí presentes implementar el acuerdo, eso es mentira, es todo el Gobierno quien tiene que implantar el acuerdo”, sostuvo Petro.

Y agregó finalmente en su declaración: “Y en esa medida, todo el gabinete de mi Gobierno se transforma en un gabinete de paz, el lunes los funcionarios aquí presentes me van a presentar los caminos para volver rápido las decisiones y los procesos”.