Procuraduría anuncia investigación por posibles malos manejos en la Unidad de Víctimas, que comprometen a un senador y fueron denunciados por SEMANA

La Procuraduría General de la Nación tomó la decisión de abrir una investigación tras la denuncia de SEMANA, que compromete a la Unidad de Víctimas por los presuntos malos manejos, y que tiene como protagonistas al senador Gustavo Moreno y al director de esa entidad, Adith Romero.

El procurador general, Gregorio Eljach, ordenó a la Sala de Instrucción del Ministerio Público “abrir investigación inmediata, tendiente a valorar los hechos, la gravedad de los mismos, responsables directos y avanzar en una meticulosa investigación que permita determinar las responsabilidades disciplinarias a que hubiere lugar”.

La Procuraduría indagará a fondo todos los hechos denunciados y actuará de inmediato para evitar afectaciones en el bien público y establecer las posibles “conductas reprochables, disciplinaria y penalmente”.

La Procuraduría General, en cabeza de Gregorio Eljach, anunció investigación por denuncia de malos manejos en la Unidad de Víctimas. | Foto: Semana/Procuraduría

El auto del Ministerio Público se dará a conocer el lunes, 22 de septiembre, pero todas las actuaciones empezarán a adelantarse de inmediato ante la gravedad de las denuncias. SEMANA reveló las presuntas irregularidades que rodean la contratación en la Unidad para las Víctimas, que terminó convertida en un fortín de un clan político de Santander que apoya al presidente Gustavo Petro. El senador Gustavo Moreno y el director de la entidad, Adith Romero, están en la mira.

La información reunida por SEMANA pone en evidencia una posible estrategia en esa entidad para aceitar las elecciones del 2026 con los recursos públicos. La lupa está puesta sobre un clan político de Santander, liderado por cuestionados líderes de Barrancabermeja.

El senador Gustavo Moreno es el padrino político. El Gobierno Petro le entregó esta entidad por los votos que le ha dado en el Congreso de la República a las reformas y proyectos presentados a lo largo de esta administración.

La denuncia consiste en un fortín burocrático que se construye sobre un presupuesto anual de 4,5 billones de pesos, asignados para atender a las víctimas del conflicto en el país y cuya ejecución está ahora bajo sospecha por indicios de presunta corrupción. Pero no solo eso. También hay denuncias por los atropellos que afrontan los funcionarios que se oponen a este desangre del erario y que, entre otras, tendría como posible motivación sacar recursos para financiar las campañas en las elecciones de 2026.

La representante a la Cámara, Marelen Castillo, se pronunció sobre la denuncia de SEMANA y calificó como lamentable lo que está ocurriendo en esa entidad del Estado.