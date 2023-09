Procuraduría investiga posible ‘carrusel de las pensiones’ en La Guajira, que salpica al exgobernador (e) José Jaime Vega

| Foto: Archivo Particular - Cortesía

Por ejemplo, en una sola resolución que está firmada por el exgobernador (e) José Jaime Vega, como ordenador del gasto, de la secretaria general Lauren Gutiérrez Valle y Luis Carlos Gutiérrez, profesional del fondo de pensiones territoriales, se pagó una suma cercana a los 700 millones de pesos por una liquidación de una pensión. No obstante, la información que está en poder del Ministerio Público demostraría que existen muchos más casos.

Sobre este tema, Luis Alonso Colmenares dijo que es lamentable que los recursos de La Guajira se estén yendo en temas pensionales cuando se requieren para inversiones sociales. “Recursos es lo que tiene el departamento, pero es que allá todo se lo roban. Los políticos allá no aspiran para gobernar, pero si no, que los elijan para robar. Lo único que no se han robado es el aire y la luz del sol”.