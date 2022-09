Proponen que el senador Álex Flórez sea declarado persona “no grata” en Antioquia

Después del vergonzoso episodio protagonizado por el senador Álex Flórez, quien agredió a agentes de la Policía Nacional en frente de un hotel en Cartagena, Jorge Enrique Vélez, exsuperintendente de Notariado y Registro, propuso que sea declarado persona “no grata” en Antioquia.

El senador, a pesar de haber nacido en Cartagena, se fue a vivir a Medellín desde los 16 años. De la mano del alcalde Daniel Quintero, se convirtió en concejal de la capital de Antioquia.

Propongo que al @AlexFlorezH sea declarado persona no grata en Antioquia. Este señor no nos representa. — Jorge Enrique Vélez (@jevelezg) September 6, 2022

“Propongo que el senador Álex Flórez sea declarado persona no grata en Antioquia. Este señor no nos representa”, publicó el también exgobernador encargado de La Guajira en su cuenta de Twitter.

Por su parte, Miguel Polo Polo, representante a la Cámara afro, le pidió al alcalde de Cartagena, William Dau, que declarara al senador Flórez persona no grata en la ciudad en la que ocurrieron los hechos. “Que no sea más bienvenido”, dijo el congresista.

El escándalo del senador del Pacto Histórico se desató tras una serie de videos, en los que se ve a Flórez en estado de embriaguez y agrediendo verbalmente a agentes de la Policía Nacional.

En las imágenes se ve cómo uno de sus escoltas trata de detenerlo y lo toma por el abdomen, lo carga y trata de llevarlo hacia el interior del hotel. El congresista, tambaleándose y sin poder sostenerse en pie, se les va encima a los uniformados y les grita “asesinos, cobardes”.

Mientras tanto, al cabo de unos segundos, su escolta logra inmovilizarlo detrás de la puerta principal del Hotel Caribe, pero se suelta de nuevo. Flórez sostiene todo el tiempo su celular, grabando lo ocurrido.

En otro video, conocido por SEMANA, el congresista se ve de nuevo insultando a los uniformados y los acusa de “violar los derechos de los colombianos”.

ATENCIÓN: SEMANA revela otro video del escándalo que protagonizó el senador Álex Flórez, del Pacto Histórico, en aparente estado de embriaguez. Insultó a la Policía en Cartagena. pic.twitter.com/VsGjCkVQMf — Revista Semana (@RevistaSemana) September 2, 2022

Uno de los policías le dice: “Porque el señor es senador, ¿uno tiene que dejarse irrespetar?”.

El escolta de la UNP, de camiseta azul, sigue intentando controlar a Flórez. Luego, el senador vuelve a la carga contra los policías: “No seas tan sapo, cabrón, quédate callado”, le dice a un uniformado.

A los policías los trata de “irrespetuosos”. Aunque su estado es vergonzoso, les dice a los uniformados que producen “pena”. “Son unos ladrones y atracadores”, les grita el congresista.

Se conoció también que la raíz del altercado fue que los recepcionistas del Hotel Caribe no le permitieron ingresar a una acompañante a su habitación, dado que nunca presentó una cédula de ciudadanía.

Dos días después de que se conocieran los videos, tras haberse defendido con la excusa de que no debe ser “ejemplo” para la sociedad, el senador hizo un video excusándose y asegurando que tiene problemas con el consumo de alcohol. Según Flórez, ha “tocado fondo” y retomará un tratamiento previo para superar su adicción.

“Reconocer es el primer paso para avanzar. Le cuento esta difícil verdad al país esperando puedan comprender y disculpar mi error. Seguiré trabajando con humildad por mejorar”, dijo el senador en su disculpa pública.

Luego de cuatro días del bochornoso episodio, Noticias RCN conoció en exclusiva el testimonio de la joven que asegura que acompañaba al senador Álex Flórez en la noche del video.

La mujer le dijo a Noticias RCN que es mayor de edad y que trabaja como dama de compañía. Para comprobar esto, la joven les mostró la cédula a los periodistas de ese medio para demostrar que no se trataba de una menor de edad. En el documento de identidad se puede ver que es una mujer de 20 años recién cumplidos.

“Se me acercó ahí en la Torre del Reloj, ahí nos conocimos. Yo estaba caminando por ahí y él se me acercó (...). Yo trabajo de dama de compañía. Me contacto directamente”, aseguró la mujer.

“No traía la cédula, no la tenía en mi mano. Muchos me confunden que tengo 17, 16, me ponen menor de edad y yo les digo, no, tengo 19 años, pero ya como cumplí mis 20″, dijo la mujer al medio de comuncación sobre el motivo del altercado.