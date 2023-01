Proyecto de ley buscará poner en cintura a los influenciadores: tendrían que revelar quién les paga

Agmeth Escaf, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, cazó una pelea con algunos influenciadores cercanos al petrismo, al cuestionarlos porque, según el congresista, se estarían haciendo pasar como activistas, sin en realidad serlo.

De hecho, el congresista reveló este domingo 22 de enero un millonario contrato que firmó con el gobierno del presidente Gustavo Petro, la reconocida influencer Laura Daniela Beltrán, conocida como Lalis.

Por lo tanto, el representante del Pacto Histórico reveló a través de Twitter que pondrá en cintura a los influenciadores, quienes tendrían que revelar quién les paga.

“Lideraré proyecto de ley que obligue a todo creador de contenido o influencer de red social a revelar quién le paga. Si cuentan con “sponsor”, entonces que eso quede claro en TODOS sus videos, trinos y posts. La gente merece saberlo. No más manipulación ni falsos activismos”, dijo Agmeth Escaf a través de su cuenta en Twitter.

Vale destacar que la influencer Laura Daniela Beltrán es conocida en redes sociales por defender la gestión y los anuncios que hace el presidente Gustavo Petro mediante videos o diversas piezas gráficas. Incluso, es bien sabido que parte del apoyo que recibió Petro en redes sociales durante la campaña presidencial estuvo fundamentado en la labor de estos activistas políticos.

"Lideraré proyecto de ley que obligue a todo creador de contenido o influencer de red social a revelar quién le paga. Si cuentan con "sponsor", entonces que eso quede claro en TODOS sus videos, trinos y posts. La gente merece saberlo. No más manipulación ni falsos activismos."

Sin embargo, algunos críticos del petrismo han señalado que este apoyo al jefe de Estado y a miembros del Pacto Histórico, sería a cambio de contratos.

“Si te pagan por lo que dices en redes, no eres activista. Si optas por callar u omitir hechos graves porque quien los comete, te paga, no eres activista. Si atacas a personas inocentes porque recibes dinero para hacerlo, no eres activista. Muy prostituida la palabra activista”, también aseguró el congresista del Pacto Histórico.

Así mismo, cuestionó que varios influenciadores, supuestamente recibirían dinero para difundir fake news a través de sus cuentas en redes sociales. “Manipular y desinformar a tus lectores, ¡obvio, no eres activista! La propaganda no es activismo”, afirmó el representante a la Cámara por Atlántico.

Posteriormente, el representante reveló un contrato que firmó la influenciadora Laura Daniela Beltrán, el pasado 19 de enero, con la Agencia Colombia Compra Eficiente para “apoyar la estrategia digital” de esta entidad.





"Defiendo el derecho al trabajo, pero el ciudadano también tiene derecho a saber si el contenido que consume se trata de activismo independiente o de publicidad política pagada. ¿O no?"

Según el contrato CCE-041-2023, por esta labor, que se extenderá por los próximos 11 meses, la influencer recibirá 51.596.000 pesos.

Sin duda se trata de un hecho que llama la atención, es que la orden que se dio en el Estado es que las entidades públicas, en la medida de lo posible, solo otorguen contratos por prestación de servicios de máximo cuatro meses. Sin embargo, en el caso de la influencer, este será por 11 meses.

“Defiendo el derecho al trabajo, pero el ciudadano también tiene derecho a saber si el contenido que consume se trata de activismo independiente o de publicidad política pagada. ¿O no?”, apuntó el representante Escaf.

Si bien la influencer no ha respondido a lo dicho por el congresista del Pacto Histórico, sí se refirió al tema desde su cuenta Twitter y aseguró que trabajar “es un derecho constitucional”.

“Como la ‘oposición’ descubrió que trabajo, además aprovecho para contarles que amo trabajar en lo que con tanto esfuerzo estudié. Que me esfuerzo por seguir construyendo país y que es una chimba trabajar en el gobierno del cambio”, indicó Lalis.