Pulla de Petro a familia Vargas Lleras por “engavetar facturas” por $5.5 billones de la Nueva EPS: “Deben responderle al pueblo”

“Por eso les caigo tan mal, porque no pertenezco a esas familias y no me interesa hacer lo que hacen esas familias. No me interesa. Me interesa que se aplique la Constitución del 91 y que se cumpla la palabra. No saldremos de la violencia si se hacen acuerdos y el Estado incumple y la politiquería incumple la palabra, porque de nuevo habrá violencia”, insistió el jefe de Estado.