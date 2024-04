“Que ni lo intenten”: Fico Gutiérrez le declara la guerra a turistas que pretenden explotar sexualmente niñas en Medellín

ICBF reveló detalles desconocidos de la fuga de una de las menores víctima de abuso en el caso del gringo Timothy Alan en Medellín

“En realidad no son centros privativos, ellas van bien, tuvimos que hablar con las niñas nuevamente, en estos casos lo que sucede es que las niñas sienten que su futuro se los estamos dañando, todavía el tema de la vinculación con estas niñas, también a una de las chiquitas que está vinculada con su familia, su familia siente que trabajar con nosotros puede ser un error”, sostuvo la directora de la entidad.

Y añadió en una declaración que dio en la Casa de Nariño: “Estamos en ese proceso de trabajar con ellas para que entiendan que ellas estaban siendo utilizadas y que en esa utilización no hay ningún futuro posible para ellas, que tenemos otras ofertas; entonces, ya hemos conversado con ellas, la verdad es que son niñas que tienen sueños, quieren estudiar veterinaria”.

“Nosotros tenemos que apalancar en estos días, ya tenemos más de cinco niñas adicionales, tal vez unas, tal vez otras no, sí, pero sí tenemos muchas más. Sacar a la luz el delito ha permitido que otras niñas se vinculen y que empiece a verse y que sobre todo muchas personas que están alrededor y que han visto, pues denuncian ”, expresó.

También señaló: “Hay información clara y datos de ese tema, no solamente con la fiscal. La fiscal tiene sus procesos de investigación, hay datos en los que nosotros no podemos tener acceso en la investigación, pero sí estamos hablando de un delito que lleva muchos años en estos países latinoamericanos y que ha tomado mucha fuerza por el internet, por ejemplo, que es uno de los canales de vinculación; también por los espacios alquilados que no son hoteles y que se están prestando también para esto, nosotros hicimos un acuerdo para que empiecen también”.