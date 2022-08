¿Qué pasará con la reforma a la salud del gobierno Petro? Ministra Corcho responde

En el marco de la reunión que sostuvo la ministra de Salud, Carolina Corcho, con los representantes de la Federación Nacional de Departamentos, con el objetivo de “oír en detalle las necesidades en salud de los territorios y trabajar de manera conjunta por la transformación del sector y la protección de la vida”, el pasado jueves 18 de agosto, además, se aclararon varios puntos importantes respecto a la nueva reforma a la salud.

La ministra dijo que el tema de “la reforma es un debate legislativo que se presentará el próximo año, en marzo, y es una necesidad. Hay una realidad objetiva en términos del cumplimiento de condiciones financieras para permanecer en el sistema. La reforma entra a resolver un problema, es una propuesta de transformación del sistema de salud, que de ninguna manera significa que vayamos a destruir el sistema”.

De igual manera, Corcho se reunió con los representantes de Asocapitales, en pro de generar un “diálogo muy cordial, alrededor de los temas de salud”. Y desde la cuenta oficial de Twitter del Ministerio, afirmó que esta “es la primera de muchas reuniones que haremos para generar los cambios que necesita el país en su sistema de salud público”.

Asimismo, en medio de la conversación, la ministra se refirió al “fortalecimiento de la red de hospitales públicos con la inclusión de un subsidio a la oferta” que conllevaría a la formalización de los empleados de ese campo: “La propuesta que presentaremos al Congreso apunta al fortalecimiento de esos hospitales. Es la soberanía del Estado en el territorio y nuestra propuesta que aborda el subsidio a la oferta, pero para eso necesitaremos un manejo técnico”.

Corcho afirmó que dicha reunión era clave para ambos sectores, pues aseguró que su mayor interés es “trabajar con los territorios, llegar a la Colombia profunda. Para ello, el concurso de los gobernadores es fundamental”.

Y agregó que todos los esfuerzos deben volcarse hacia la atención primaria en salud, para “fortalecer los centros de salud en las regiones y cambiar el modelo de intermediación financiera del sistema, que demostró que no funciona, no es serio y no puede mantenerse en el país”.

“Los recursos públicos que van a los hospitales son sagrados. En ese sentido, queremos fortalecerlos, haciendo un manejo técnico, exigente, con una correcta administración y que garantice trabajo digno a todo el Talento Humano en Salud”, expresó.

Al respecto, Ramiro Barragán, gobernador del departamento de Boyacá, expresó que con la ministra comparten “los esfuerzos que se han realizado para la infraestructura hospitalaria en los territorios y ahora buscamos que los pacientes tengan acceso a todas las especialidades y tratamientos en nuestro departamento, que los boyacenses no tengan que trasladarse a otras ciudades para tener una atención oportuna y de calidad”.

Entre tanto, Carlos Caicedo, el gobernador del departamento de Magdalena, manifestó que dicha reforma a la salud del Ministerio contará con su respaldo: “Respaldaremos la reforma al sistema de salud que propone Carolina Corcho para dar giro en procesos de cobertura, calidad y acceso con dignidad a los más vulnerables”.

