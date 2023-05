Esta es la historia del coronel (r) Jhon Marulanda, quien se atrevió a sugerir un golpe de Estado contra el presidente Petro. Habló de “defenestrar”, ¿quién es?

La relación entre el presidente Gustavo Petro y los veteranos y reservistas de la Fuerza Pública no es la mejor, o por lo menos así quedó demostrado el pasado miércoles, 10 de mayo, en la Plaza de Bolívar, cuando con una gran manifestación pedía la salida del mandatario argumentando que los soldados y policías en servicio se encuentran desprotegidos y están siendo maltratados.

Asimismo, los manifestantes señalaron que la situación de seguridad en el país ha disminuido y que delitos como la extorsión vienen en aumento, amenazando, cada día más, a la población colombiana.

En medio de todo este panorama, el exdirector de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares de Colombia, Acore, el coronel retirado John Marulanda, salió al paso y entregó unas declaraciones que causaron polémica y que llamaron la atención del propio presidente Petro, del ministro de Defensa, Iván Velázquez, y de la Fiscalía General de la Nación.

El presidente Gustavo Petro reaccionó y aseguró que se está hablando de un Golpe de Estado. - Foto: Esteban Vega La Rotta

Marulanda se mostró a favor de la manifestación y de los reclamos hechos por los militares y policías retirados; sin embargo, en medio de sus declaraciones, utilizó como ejemplo lo sucedido en Perú entre las reservas y el expresidente Pedro Castillo, y señaló que en ese país lograron defenestrar a “un presidente corrupto”.

“Colombia está siguiendo los pasos de Perú, en donde las reservas fueron exitosas en el sentido de que allá lograron defenestrar a un presidente corrupto. Aquí vamos a tratar de hacer lo mejor por defenestrar a un tipo que fue guerrillero”, fueron las declaraciones que entregó y que desataron la reacción del mandatario.

“Opino que la fuerza púrpura está con eso en la mira. Vamos para la formación de un partido, movimiento y fuerza pública, lo suficientemente fuerte como para manejar la situación política que se presente”, agregó el coronel retirado John Marulanda a la emisora La W.

Petro, desde un evento de entrega de tierras en San marcos, Sucre, se refirió al hecho y aseguró que lo que se buscaba era dar un golpe de Estado y criticó que el mismo Marulanda se denominara como demócrata y entregara ese tipo de declaraciones. Horas más tarde, en su cuenta de Twitter, el mandatario se refirió al tema.

“¿Por qué conspiran para un golpe de Estado?, ¿por qué les aterroriza que acabemos la impunidad? La verdad los acobarda tanto que van al desespero. Ocultan judicialmente lo que ya la sociedad sabe: la corrupción enorme en el Estado y el genocidio, la violencia y el terror desatados sobre el pueblo, son dos caras de la misma moneda”, escribió el mandatario.

Protestas militares retirados en la Plaza de Bolívar - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Pero este tema no se detuvo ahí, pues la Fiscalía, por petición del ministro de Defensa, Iván Velázquez, decidió abrir una investigación para determinar la gravedad de las declaraciones del expresidente de Acore y para determinar si incurrió en algún delito. La indagación será liderada por la Dirección especializada contra violencia de Derechos Humanos.

Marulanda intentó retractarse

En el mismo espacio radial, al expresidente de Acore le preguntaron si era consciente de que presidente Gustavo Petro había sido elegido en medio de un proceso democrático y allí intentó aclarar su intervención inicial.

Presidente Gustavo Petro y el coronel en retiro John Marulanda - Foto: Foto Presidencia y foto pantallazo programa Vicky en SEMANA

“No, yo creo en el presidente actual, todos hacemos votos por la democracia. Hablé de Castillo, no me refería al presidente de Colombia. (...) Yo corrijo lo dicho. No se trata de defenestrar al presidente Gustavo Petro como se defenestró al presidente peruano Pedro Castillo. Tiene toda la legalidad del caso, es legítimo, perfectamente plausible el hecho de que sea presidente”, dijo Marulanda.

Marulanda es licenciado en Filosofía e Historia de la Universidad Santo Tomás, abogado de la Universidad la Gran Colombia y tiene un magíster en Estudios Políticos de la Universidad Pontificia Javeriana.

Asimismo, es especialista en Inteligencia Militar y Operaciones Psicológicas y tiene los distintivos de Comando Terrestre, Paracaidista, Contraguerrilla Urbana, Experto en Jungla, Lancero, Buzo y Piloto de Helicópteros.

El militar en retiro ha sido invitado en varias oportunidades como conferencista sobre temas de seguridad en Moscú, Berlín, Durban, Tel Aviv, Amman, Kuala-Lumpur, Bangkok, todas las capitales latinoamericanas y en la Universidad de la Defensa en Washington, y ha servido como consultor sobre Seguridad y Defensa para varios gobiernos de la región.