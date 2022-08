¿Quién es Mauricio Arroyave, esposo del ministro de Justicia Néstor Osuna?

El pasado domingo 7 de agosto, Néstor Osuna fue designado por el presidente Gustavo Petro como el nuevo ministro de Justicia y de Derecho para el periodo 2022-2026.

Sin embargo, algo que llamó la atención fue cuando Mauricio Arroyave, escribió en su cuenta de Twitter un afectuoso mensaje al nuevo ministro quien es, al mismo tiempo, su esposo. “Orgulloso de mi esposo, el nuevo @MinjusticiaCo, el señor @osunanestor”, manifestó.

Por ende, Néstor Osuna, emocionado por el mensaje de Arroyave le respondió le contestó: “No estaría aquí sin ti. Gracias por tanto”. No obstante, todo el mundo se comenzó a preguntar quién es Mauricio Arroyave.

Arroyave nación en Medellín en 1967, y es un reconocido periodista con experiencia en dirección y conducción de televisión y radio. Además, en los últimos años se ha dedicado a su blog y canal de YouTube “El Ojo Nuclear”.

“Soy de Medellín, de familia paisa, abuelos paisas, bisabuelos paisas y tatarabuelos paisas […] Lo de la obsesión por la arepa con mantequilla sí no lo he podido remediar; supongo que alguna cosa ancestral me tenía que ser transmitida por leche materna”, dice la descripción de su blog.

Asimismo, el reconocido periodista vive en Bogotá desde hace varios años y cuenta con una maestría en Asuntos Internacionales de la Universidad Externado de Colombia.

Además, ha trabajado en varios medios de comunicación entre ellos el noticiero CM&, en RCN Radio y en Canal Capital, también fue director de El Primer Café y actualmente es subdirector del programa Despierta.

No estaría aquí sin tí. Gracias por tanto. — Néstor Osuna (@osunanestor) August 7, 2022

Néstor Osuna, nuevo ministro de Justicia de Gustavo Petro

“Néstor Osuna, abogado del Externado y quien fue magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, será el ministro de Justicia. La independencia judicial, la lucha contra la corrupción y el acceso de la ciudadanía al sistema judicial serán pilares de una reforma a la justicia”, se lee en el perfil oficial de Gustavo Petro en Twitter.

Osuna no dudó en mostrarse agradecido ante la designación de Petro. “Me siento muy honrado y agradecido con el Presidente Gustavo Petro por el nombramiento como ministro de Justicia. Asumo el compromiso de trabajar en su equipo para lograr el cambio que anhelan tantos millones de compatriotas”, escribió en su cuenta de Twitter.

Este no fue el único cargo que anunció en las últimas horas Petro. El líder de izquierda también dio a conocer quién será la jefe de la cartera de Vivienda. “La ministra de Vivienda será Catalina Velasco Campuzano, mujer experta en hábitat y planeación. Una de sus responsabilidades será liderar una verdadera política pública de vivienda social en Colombia”, escribió Petro en la misma red social.

Estos son los nombramientos del gabinete hechos hasta el momento:

- Ministerio de Trabajo: Gloria Inés Ramírez.

- Ministerio del Interior: Alfonso Prada.

- Ministerio de Minas y Energía: Irene Vélez.

- Ministerio del Deporte: María Isabel Urrutia.

- Cancillería | Ministerio de Relaciones Exteriores: Álvaro Leyva.

- Ministerio de Hacienda y Crédito Público: José Antonio Ocampo.

- Ministerio de Defensa Nacional: Iván Velásquez.

- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: Susana Muhamad.

- Ministerio de Cultura: Patricia Ariza.

- Ministerio de Educación Nacional: Alejandro Gaviria.

- Ministerio de Salud y Protección: Carolina Corcho.

- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: Cecilia López.

-Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio: Catalina Velasco Campuzano.

-Ministerio de Justicia y del Derecho: Néstor Osuna.

-Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: Germán Umaña.

-Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: Mery Janneth Gutiérrez.

-Ministerio de Transporte: Guillermo Reyes