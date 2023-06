“Quienes sean presuntos responsables de casos de corrupción, deberán responder ante las autoridades competentes”: Pacto Histórico

El Pacto Histórico, la coalición de izquierda con la que el presidente Gustavo Petro logró llegar a la Presidencia, enfiló baterías alrededor del mandatario en medio de la fuerte crisis que vive por el escándalo que ocasionó la disputa entre el exembajador Armando Benedetti y la exjefe de gabinete Laura Sarabia.

La bancada salió en defensa del mandatario, pero pidió que los responsables paguen y respondan ante la justicia. “Siempre hemos luchado contra la corrupción y hoy, siendo gobierno, seguiremos en esa tarea. Por eso, quienes sea presuntos responsables de casos de corrupción deberán responder ante las autoridades competentes”, dijeron.

El Pacto Histórico aseguró que es “garante y defensor” de la democracia, de la separación de poderes y que respetan el orden constitucional. “Rechazamos contundentemente los intentos de desestabilización a la democracia, a las instituciones y al gobierno del cambio, provengan de donde provengan”, señalaron.

La bancada del Pacto Histórico en la Cámara de Representantes, protagonizó una turbulenta reunión con el presidente Gustavo Petro y algunos ministros. - Foto: david racero-twitter

Desde la alianza de izquierda pidieron que las autoridades competentes investiguen con rigurosidad, celeridad e imparcialidad, en la que se garantice el debido proceso constitucional.

“Rechazamos que los sectores de oposición estén utilizando este momento político para impedir el avance de la agenda legislativa y las reformas sociales por las que las mayorías del pueblo colombiano votaron”, afirmaron.

Dicen que continúan rodeando al Gobierno y su proyecto político. “Respaldamos y rodeamos el proyecto político del cambio liderado por el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. Como bancada del Pacto Histórico y fuerzas sociales alternativas defenderemos la voluntad popular y la esperanza de un nuevo tiempo que ya está en curso”, señalaron.

Gustavo Petro, en campaña. - Foto: CAMPAÑA GUSTAVO PETRO

En ese sentido, confirmaron que saldrán a las calles este miércoles 7 de junio para defender las reformas sociales, que se encuentran estancadas en el Congreso.

Precisamente, a pesar de que el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, había anunciado este lunes que el trámite de las reformas se “congelarían”, por la fuerte crisis que vive el Gobierno, tras una reunión del presidente Petro con algunos líderes de la alianza de izquierda se habló de la intención de seguir adelante con el trámite de las reformas.

El Gobierno no la tiene nada fácil ya que la gobernabilidad sigue siendo complicada y el escándalo ha generado un enorme costo político. De todas maneras, la reforma a la salud fue citada este martes a las 2 p. m. para ser discutida en la plenaria de la Cámara de Representantes, este martes 6 de junio.

Igualmente, este lunes se logró avanzar en varios artículos de la reforma al Código Electoral, en medio de denuncias de que, supuestamente, quieren ‘pupitrear’ el proyecto.

De otro lado, la reforma laboral no fue citada en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes y al parecer el proyecto por ahora no tendría los votos suficientes para avanzar.

En el caso de la reforma pensional, parece que genera mayores consensos, sin embargo, hasta el momento no ha arrancado el debate en la Comisión Séptima del Senado.

Por otro lado, el escándalo de Armando Benedetti y Laura Sarabia sigue dando de qué hablar. Ambos salieron del Gobierno, pero deberán responder por sus declaraciones y los hechos acaecidos desde la pasada campaña electoral.

Gustavo Petro, presidente de Colombia. (AP Photo/Fernando Vergara). - Foto: AP

Ambos deberán responder ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) en los próximos días, en medio de una investigación que se adelanta en contra de la campaña de Gustavo Petro y el Pacto Histórico, tras las declaraciones de Benedetti, en las que sugirió que ‘si contaba todo podrían caer todos’ y que habrían entrado grandes sumas de dinero.

“Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (...). Y ayer el presidente: ‘No, no, es que tengo afán’. Ajá, marica, yo hice cien reuniones (...), 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí, no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé; además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...), veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos hijueputa”, dijo Benedetti.