“Racismo puro y simple”: presidente Gustavo Petro sale en defensa de Francia Márquez y su polémico viaje a África

En medio de la controversia que se desató en el país por el polémico viaje de la vicepresidenta Francia Márquez a África, el cual ha recibido varías críticas de diferentes sectores políticos por el millonario gasto, el presidente de la República Gustavo Petro salió en defensa de la alta funcionaria de su Gobierno del Pacto Histórico.

Por medio de su cuenta de Twitter, el jefe de Estado arropó a Márquez y señaló que los ataques que ha recibido la vicepresidenta son “racismo puro y simple”, señalando a su vez la importancia del viaje que adelantará en África los próximos días.

“El mensaje subliminal en esta noticia es que sí se puede ir a Europa, pero no a África. ¿Por qué? ¿Por qué la mayoría de su pueblo es negro? ¿Por qué hay más pobres? Racismo puro y simple”, trinó Petro.

Y agregó en el mensaje que publicó en sus redes sociales: “Colombia debe relacionarse con todo el mundo, con toda la humanidad. En nuestro país hay un pueblo negro y mulato, venimos de África también. Cultura e intereses comunes nos juntan”.

Polo Polo se va de frente contra Francia Márquez y afirma que la vicepresidente está viviendo sabroso a costa de los colombianos

Miguel Polo Polo, representante a la Cámara por la circunscripción afro y líder de la oposición, volvió a criticar este fin de semana a la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, y aseguró que esta es la única que está “viviendo sabroso” en Colombia.

A través de su cuenta personal de Twitter, el congresista sucreño no dejó pasar por alto los elevados costos que tendrá el traslado de la líder medioambiental al continente africano y la cuestionó públicamente. Asimismo, señaló que no ha hecho nada para erradicar el hambre en la Guajira y el Chocó.

“Señora Francia Márquez, ¿hasta cuando los colombianos tendremos que lidiar con sus delirios de emperatriz africana? 1.700 millones de pesos le costará al pueblo la gasolina que se gastará en su viaje a África, y todo mientras los niños de la Guajira y el Chocó mueren de hambre. Usted es la única que está viviendo sabroso”, puntualizó Polo Polo.

Otro de los congresistas que criticó fuertemente a la caucana por los altos costos de su viaje a África fue Jota Pe Hernández, quien manifestó en SEMANA que la vicepresidenta se está burlando de la ciudadanía y de las personas que votaron por ella.

“Yo tuve la oportunidad de decirle a Francia Márquez que dejara de ser incoherente y que no le mintiera al país. Francia Márquez se está burlando de los colombianos. La única excusa que sacan por parte del Gobierno es decir que la menosprecian porque no es blanca, porque no vienen de una familia rica. Ya dejen de sacar esa excusa de llevar todo a lo personal cuando estamos tratando temas tan delicados”, concluyó.

Francia Márquez en África: conozca la comitiva que viaja con ella y los detalles de su agenda

Con el fin de fortalecer las relaciones políticas, económicas y comerciales, la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, emprende su viaje al continente africano desde el día 10 hasta el 18 de mayo.

La vicepresidenta ha enfocado la visita en tres países seleccionados como lo son Sudáfrica, Kenia y Etiopía, en una agenda que, según un comunicado emitido por la Vicepresidencia de la República, busca consolidar las relaciones diplomáticas, políticas, comerciales y culturales de manera bilateral.

Llevaremos a cabo 12 agendas simultáneas con resultados concretos en cada país. Representaremos con dignidad, los intereses y desafíos que como humanidad nos unen. Colombia seguirá construyendo un relacionamiento estratégico para que la cooperación sur-sur sea una realidad. — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) April 26, 2023

De alto nivel ha sido catalogada la comitiva por parte de la Vicepresidencia de la Nación, siendo la primera vez que Colombia “tendrá una visita en suelo etíope, lugar donde se ubica la sede de la Unión Africana”.

Se tiene previsto que, en estos países, la vicepresidenta sea recibida por sus homólogos y altos dignatarios de gobiernos africanos. También se espera que se reúna con miembros del Parlamento Panafricano y con comisarios de la Unión Africana.

Entre los objetivos del viaje se encuentra el fortalecimiento de la presencia de Colombia en la Unión Africana, siendo miembro observador desde 2008. Según el Gobierno, el cambio climático, la construcción de paz, la educación y el empoderamiento de la mujer son temas que se comparten con la Unión Africana.

También, poniendo como ejemplo las cifras del Dane en 2022, los principales países compradores de bienes colombianos fueron Costa de Marfil, Egipto, Marruecos, Sudáfrica, Gabón, Nigeria, Libia y Senegal, entre otros, mientras que en materia de reconciliación, Kenia y Etiopía son los países clave.

“Desde el Gobierno del Cambio entendemos que en un contexto de policrisis, donde los desafíos de la humanidad son cada vez mayores, se requiere construir un relacionamiento estratégico con el continente africano desde una perspectiva horizontal de Cooperación sur-sur”, reza el comunicado.

¿Quiénes acompañan a la vicepresidenta?

La delegación nacional estará conformada por el ministro de Cultura, el viceministro de Turismo, la viceministra de Educación Superior, la directora de APC, el director de África y de Asuntos Culturales de la Cancillería, el director de Relaciones Comerciales del Ministerio de Comercio y el secretario de Autoridad Aeronáutica de la Aerocivil.

Por parte de la rama legislativa cabe destacar que participarán cuatro senadores y representantes.

Según el comunicado emitido por la Vicepresidencia, la delegación contará con la participación de siete cámaras de comercio (Bogotá, Tumaco, Buenaventura, Cartagena, San Andrés, Cauca y Chocó) y nueve empresarios, quienes participarán en dos foros económicos para impulsar el intercambio comercial.

En cuanto a la delegación cultural, contará con la participación de seis artistas del ámbito musical, un productor de cine y tres académicos, quienes participarán en mesas de trabajo para impulsar las industrias creativas, artísticas y culturales.

Los detalles de los nombres puntuales de cada una de las comitivas no han sido publicados aún por la oficina de prensa de la Vicepresidencia de la República.