Rafael Correa se salió de casillas cuando Luis Carlos Vélez le preguntó si quería volver al poder en Ecuador: “No tengo que explicarle a usted”

Rafael Correa, expresidente de Ecuador, se salió de casillas ante una pregunta de Luis Carlos Vélez, director de La FM, sobre si aspiraría nuevamente a la Presidencia. El exmandatario no quiso contestar, a pesar de que el periodista le insistió en varias oportunidades.

“¿Por qué esa exposición tan grande en medios de comunicación? Algunos pensarían que usted quiere es pescar en río revuelto y de pronto apostarle a volver al gobierno. ¿Es así? ¿Qué le respondería?”, preguntó Vélez.

El exmandatario ecuatoriano respondió fuerte desde el principio: “¿Cuál es el problema si yo quiero volver a ser candidato? ¿Cuál es el terror de eso? Imagínese las elucubraciones suyas. Por si acaso, anote y escuche el pueblo ecuatoriano. Yo no he pedido ni una sola entrevista. Todas las entrevistas me las han pedido, incluso esta entrevista”.

“¿Y todos los días tenemos la crisis que tiene Ecuador en estos momentos? Ayer, en una entrevista que tuve en TVF, una cadena televisiva aquí en Bélgica, pasaron los videos de mi patria y se me salían las lágrimas ante el público. O sea, ¿acaso hemos tenido la crisis que tenemos? Ahora se justifica tener que intervenir y explicar lo que pasa. Son cosas tan obvias, yo no sé por qué le buscan la quinta pata al gato. Pero que quede claro, pueblo colombiano, que ustedes, RCN, me invitaron a esta entrevista”, contestó el exmandatario.

🇪🇨 Rafael Correa se desató en ira durante una entrevista con La FM de RCN. pic.twitter.com/dXPeiOL9fR — La FM (@lafm) January 11, 2024

Vélez no se quedó callado y atacó al expresidente ecuatoriano: “¿Por qué está tan agresivo? ¿Qué es lo que le molesta?”.

“Porque me molesta. Porque yo sí tengo feeling, como lo tiene el pueblo que está escuchando, la audiencia, cuando hay mala intención en una pregunta”, contestó Correa. Vélez insistió: “Pero usted siempre se pelea con la prensa, ¿por qué no le gustan las preguntas de la prensa? ¿Por qué en vez de responderlas desde el lado positivo las arranca desde el lado negativo?”.

Luis Carlos Vélez | Foto: La FM de RCN

El director de La FM volvió a preguntar: “Usted ha dicho en esta entrevista que es una elucubración buscar regresar al poder. ¿Usted quiere regresar al poder en Ecuador?”.

“¿Usted le haría esas preguntas a otro político más cercano a su línea ideológica y a la línea editorial del medio?”, preguntó Correa, lo cual respondió Vélez con contundencia: “Por supuesto que sí, se las hago todo el tiempo. ¿Pero por qué no me responde la pregunta? La pregunta es muy sencilla. ¿Quiere volver a ser presidente de Ecuador?”.

Correa, furioso, prefirió no contestar: “(...) Lo que se me dé la gana. No le tengo que explicar a usted. Lo que me molesta...”.

El expresidente acusó al periodista de “acorralarlo” en la entrevista, lo cual contestó Vélez: “Nadie lo está acorralando, no sea paranoico. ¿Quiere ser usted presidente de Ecuador? Nadie lo está acorralando, le estamos haciendo una pregunta como es. ¿O no tiene usted los cojones de responder una pregunta sencilla?”.

Correa dijo que no se le permitió hablar y acusó al director del programa radial de estar “entrevistándose usted solito”.

Rafael Correa | Foto: apf

“Yo seré presidente de Ecuador si le da la gana al pueblo ecuatoriano y si me da la gana hacerlo. Y no le voy a dar explicaciones al respecto”, manifestó Correa.

El periodista concluyó: “Entonces usted es un pequeño dictador que quiere volver a ser dictador en Ecuador. ¿Eso es lo que usted quiere? Usted tiene un problema mental, evidentemente. ¿No se está dando cuenta de lo que está diciendo, expresidente?”.