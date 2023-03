Reforma laboral: presidente Petro señaló que es “mentira” decir que subir salarios arrojará a la gente a vender “calados” en la calle

En una nueva férrea defensa a su polémica reforma laboral, que tiene altamente preocupados a los empresarios por el impacto que pueda tener con la generación de empleo, el presidente de la República, Gustavo Petro, calificó como una “mentira, decir que la medida de subir los salarios y bajar las jornadas de trabajo, afecte a la ciudadanía, explicando las razones.

El mandatario colombiano fue más allá, afirmando que la intención que tiene su Gobierno del cambio, es dignificar a los trabajadores del país, por medio del proyecto que fue radicado en el Congreso de la República.

“Con la ayuda del Gobierno impulsar el desarrollo nacional, ¿quién dijo que subir salarios, bajar jornadas hace que el pueblo termine vendiendo calados en la esquina?, el pueblo vende calados en la esquina porque no hubo una reforma agraria”, sostuvo Petro.

El proyecto de la reforma laboral fue radicado en el Congreso en un acto público en la Casa de Nariño. La iniciativa reivindica la actividad sindical. - Foto: guillermo torres-semana

Y agregó el jefe de Estado: “Esa situación se dio porque aislaron al hombre campesino de la tierra, lo condujeron al páramo y a la gran ciudad desde hace un siglo y sus hijos y sus nietos nunca tuvieron la oportunidad económica y tienen que ir vendiendo Bonice por las esquinas de las grandes ciudades, que algunos tengan que vender el cuerpo tristemente en las calles de una prostitución de una ciudad que se convierte en una hoguera de seres humanos”.

Gustavo Petro, presidente - Foto: Presidencia

“No es el culpable el que tenga una estabilidad laboral de las condiciones de miseria de la mayoría del pueblo colombiano, como quiere hacerse entender, eso es una mentira, eso le decían a los esclavos, cuando algunas personas hablaban de liberal a Colombia de la esclavitud, no rompan las cadenas de sus amos, porque qué van hacer libres en las calles, se van a morir de hambre”, recalcó Petro.

Concertación de la reforma laboral - Foto: Presidencia

“La reforma laboral le da un golpe mortal al emprendimiento y a las mipymes”: Andi

- ¿Cuál es su visión de la reforma laboral?

Estamos profundamente preocupados. La reforma ignora la realidad del mercado laboral colombiano, ignora le realidad de la economía hoy día. La mayor preocupación de cualquier persona desde el punto de vista económico debería ser buscar los mecanismos para mejorar la mayor cantidad de empleo posible, para reducir la informalidad, para apoyar a las pymes, para apoyar los emprendimientos y la verdad es que nos parece que la reforma va exactamente en un camino totalmente contrario.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi - Foto: Semana

Inclusive, sorprendido mucho porque habíamos discutido durante varios meses, casi cuatro meses, una gran cantidad de temas, inclusive habíamos llegado a algunos consensos intermedios de cosas que, pues no nos dejaban completamente satisfechos, pero significó que, de alguna forma tenían en cuenta todo lo que estamos diciendo, y eso no fue incluido.

El proyecto ‘MiPymes Innovadoras’ beneficiará a 30 empresas de la ciudad, las cuales tendrán acceso a infraestructura, tecnología y apoyo de expertos, para mejorar sus productos o servicios y ser más competitivas en el mercado. - Foto: Secretaría de Desarrollo Económico

También nos ha generado muchas preguntas alrededor del valor del diálogo tripartito y el valor que se le da eventualmente a la construcción de consensos en ese escenario.

De Izquierda a derecha: Jorge Castelblanco, CEO de Crowe, Juan C. Arbeláez, Socio de Asuntos Legales de Crowe, Jaime Cabal, Pte Fenalco, Juliana Morad, Dir.Depto Derecho Laboral U Javeriana y Juan Manuel Guerrero, Socio Dtor. de Guerrero&Asociados - Foto: Prensa Crowe

- Mucho se ha dicho que tanto la reforma pensional como laboral han surgido de consensos…

Decirle al país que estas dos reformas son el resultado de la concertación es totalmente impreciso, porque si bien, y nadie puede negar, hubo muchísimas reuniones -nosotros le gastamos prácticamente todas nuestras mañanas completas desde las semanas anteriores, a reunirnos desde las 8 de la mañana a veces antes, hasta la 1 de la tarde-, en la última de las reuniones, después de todos estos meses de trabajo, las centrales de trabajadores dijeron que ellos preferían volver al documento que había en el mes de febrero y de alguna forma fue lo que el Ministerio y el Gobierno hicieron. Lo que para nosotros en realidad nos termina generando una gran duda alrededor, realmente, de la utilidad del diálogo tripartito y del valor que eventualmente se le da. En estas reuniones, estuvo también presente la OIT que fue que me parece que es algo muy valioso y yo estoy seguro que la OIT está sorprendida con el texto que finalmente se radica.

Las más de 2 millones y medio de mipymes que existen en Colombia representan el 90 por ciento de las empresas nacionales y aportan el 34 por ciento del PIB. - Foto: Getty Images

- ¿Cuáles son los sectores que más se van a ver afectados si la reforma pasa como está contemplada?

No tengo la menor duda de que la reforma le da un golpe mortal al emprendimiento, a las pymes y a las mipymes porque son ellas las que realmente tienen o están en el umbral de ser viables o no ser viables, o de crecer o no crecer, o el umbral inclusive de la informalidad y la formalidad. Son especialmente las Mipymes y por supuesto los emprendimientos. Cualquier persona que vaya a crear una nueva empresa y de pronto le digan que si llega a contratar una persona no puede despedirla a menos que exista justa causa, con plena seguridad ese emprendedor, que ya tiene una gran cantidad de retos enfrente, va a sentir que está asumiendo una responsabilidad que no puede sostener a largo plazo. Por lo tanto, se va a dar cuenta que su emprendimiento va a perder toda viabilidad. Y luego, por supuesto, hay sectores que están muy golpeados: el comercio, por ejemplo, que tienen que trabajar entre seis de la noche y 10 de la noche, el sector salud que trabaja las 24 horas, además también sábados, domingos y festivos, el sector hotelero, el turismo.

El presidente Gustavo Petro junto a la ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez en la presentación de la reforma laboral. - Foto: César Carrión - Presidencia

También el de las plataformas digitales en donde se ha generado una gran estigmatización alrededor de ellas, y antes que acabarlas, habría que buscar los mecanismos para lograr generarles mecanismos de formalización. Pero parecería que hubiera como una animadversión muy fuerte hacia ese tipo de creación de empleo.

El presidente de la Andi, Bruce Mac Master. - Foto: Camila Navarro Rivera

Estoy muy sorprendido de que no entendamos la importancia que tiene para la superación de la pobreza, el hecho de que podamos generar empleo. Cualquier Estado que quiera ejercer una política efectiva y sostenible de superación de pobreza, como tiene que ser el caso en Colombia obligatoriamente, es un Estado que tiene que mirar, por supuesto, las políticas públicas, pero que tiene que crear condiciones de trabajo dignas, decentes, respetuosas, legales y formales para mucha gente que hoy en día no lo tiene. Si no logramos eso, nosotros no vamos a ser capaces de superar las grandes brechas que tenemos en lo social. Y hay un sesgo que a mí me preocupa porque el mejor amigo de las políticas sociales tiene que ser el sector generación de empleo en cualquier lugar del mundo eso es lo que se busca.

La gran preocupación de los gobiernos para poder implementar sus políticas sociales es tener capacidades económicas para generar oportunidades para todos. En Colombia, no nos podemos decir mentiras, tenemos un grupo muy pequeño de gente formal y cuando digo muy pequeño estamos hablando del 40% de esos 22 millones de personas económicamente activas que son nueve millones de personas, diez millones de personas. Y luego tenemos un grupo muy grande de personas que no tienen ningún tipo de cobertura social. Por eso estamos viviendo, por ejemplo, en este momento el tema de gente que llega a la edad de jubilación y no tiene pensiones. Esa es la consecuencia exacta, directa de no tener un trabajo formal amplio y universal.