Reforma política: buscarán abrir la posibilidad para que congresistas puedan ser ministros

En las próximas horas será radicada en el Congreso la reforma política, otra de las prioridades legislativas del gobierno del presidente Gustavo Petro.

Desde hace unos días se ha dicho que la iniciativa buscará modernizar el sistema político en Colombia y acabar con la corrupción que se presenta actualmente. Además, se confirmó que será una propuesta que se creó con base en los Acuerdos de Paz pactados entre el Estado y las extintas Farc-EP.

Le reforma incluirá varios capítulos, pero los más importantes están orientados a implementar las listas cerradas, la paridad de género, la financiación 100 5 estatal para las campañas políticas y el voto obligatorio.

“Ya está lista la reforma política que se presentará al Congreso y que busca acabar con las empresas electorales, con la financiación personalizada de las campañas, con esas maquinarias de corrupción y busca dar transparencia a la política en Colombia”, dijo el representante Alirio Uribe.

Uno de los puntos que generará un amplio debate será el de abrir la posibilidad para que los congresistas puedan ser ministros, algo que no es posible actualmente por la inhabilidad existente. Propuesta que harán los congresistas y no llegará en el texto inicial.

Varios legisladores buscarán incluir un artículo en ese sentido con la finalidad de tumbar la inhabilidad que actualmente les permite llegar a algún ministerio, pero después de 12 meses de haber renunciado a su curul en el Legislativo.

Con la propuesta que se busca incluir, dicha inhabilidad sería eliminada y los congresistas podrían llegar a ocupar cargos en el gabinete al día siguiente de haber renunciado.

Varios congresistas de diferentes colectividades están de acuerdo con se incluya ese artículo que tendrá un amplio debate porque, además, habrá otro para permitir el transfuguismo, propuesta que sí estará incluida en el texto inicial que presentará el Gobierno.

El transfuguismo permitiría a los congresistas cambiarse de partido sin incurrir en una doble militancia o en otro tipo de sanción disciplinaria. Este asunto ha sido debatido en varias ocasiones, pero nunca ha logrado salir adelante.

Además, la nueva reforma política busca que un candidato tenga máximo tres periodos en una corporación pública, bien sea Senado, Cámara, Asamblea o Concejo. Es decir, si el proyecto surte todos los debates y llega a feliz término, se acabarán los rostros de congresistas que llevan más de diez años en el Legislativo.

“También se modificará el Artículo 108 de la Constitución (que le da facultades al Consejo Nacional Electoral para reconocer personería jurídica a los partidos políticos y grupos significativos de ciudadanos), buscando que quienes no tengan democracia interna en los partidos, si no hay lista de afiliados, si no se elige democráticamente la forma de composición de las listas, pierden la personería jurídica”, explicó Uribe.

Alirio Uribe contó que otro de los artículos de la Constitución que busca ser modificado es el 262. “En adelante las listas serán únicas por partido, coalición o movimiento ciudadano. Esas listas tienen que ser paritarias, es decir, cerradas, para garantizar la democracia para la conformación de las mismas. Esto generará igualdad, equidad de género y garantizará transparencia”, enfatizó.

El Pacto Histórico ha venido insistiendo en que estos tres puntos de la reforma acabarán con la corrupción política en el país. Sin embargo, falta por conocer si los demás partidos políticos están dispuestos a cambiar las reglas de juego en los procesos electorales y someterse a los cambios propuestos por la izquierda.

En todo caso, esta iniciativa ha sido catalogada como clave, por lo que se espera que su trámite inicie rápidamente.