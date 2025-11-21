Suscribirse

Política

Renunció el director de la Aerocivil, el general (r) José Henry Pinto

El funcionario había generado polémica cuando fue nombrado en ese cargo.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
21 de noviembre de 2025, 2:53 p. m.
Entrevista General (R) José Henry Pinto, Director Aeronáutica Civil.
José Henry Pinto renunció a la dirección de la Aeronáutica Civil. | Foto: Aymer Andrés Álvarez

Luego de seis meses en el cargo, el director de la Aerocivil, el general (r) José Henry Pinto, renunció a esa dignidad. El funcionario le presentó su carta de renuncia a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

Aunque por ahora no se conocen las razones de fondo de su salida, cuando fue nombrado en el cargo se generó toda una polémica porque en su momento fue socio de la empresa Transpacíficos, una firma de vuelos comerciales en el suroccidente del país que terminó envuelta en un escándalo.

En su momento, Pinto explicó que, aunque es verídico ese hecho, no tuvo relación alguna pues su nombre no salió a la luz en medio de las investigaciones.

Entrevista General (R) José Henry Pinto, Director Aeronáutica Civil.
Pinto renunció a su cargo. | Foto: Aymer Andrés Álvarez

En 2022, Pinto aclaró que nunca fue gerente de la empresa Aerocolombia, la implicada en estos hechos relacionados a supuesto narcotráfico, y que tampoco fue jefe de Luis Fernando Heredia, exgerente comercial de la empresa, quien resultó capturado por estas investigaciones.

Asimismo, negó tener relación con Danilo Chávez, Nicolay Ami Cardona y Jovany Jesús Sarmiento y negó conocer si había alguna investigación en contra de ellos en otro país, pues la DEA de Estados Unidos, estaba detrás de este caso.

Contexto: Así es el proceso para comprar un Tesla en Colombia: paso a paso para adquirirlo; lo puede reservar con menos de un salario mínimo

“No tengo compromisos politiqueros con nadie; menos aún algo que esconder a la opinión pública. Por el contrario, he tenido excelentes relaciones con las autoridades de Estados Unidos al grado de ahber sido condecorado por el gobierno norteamericano, por mi lucha frontal contra la criminalidad y las drogas”, afirmó.

Pinto fue uno de los primeros altos mandos de las Fuerzas Militares en acercarse al presidente Gustavo Petro desde la campaña del 2022. Se desempeñaba como director del Club Militar y se alcanzó a reunir con el mandatario cuando Petro buscaba ese propósito.

Entrevista General (R) José Henry Pinto, Director Aeronáutica Civil.
El general (r) había negado relación con esos hechos denunciados. | Foto: Aymer Andrés Álvarez

El general había entrado a reemplazar a Liliana María Ospina Arias, quien se encontraba en encargo.

Uno de los últimos proyectos que había anunciado la Aerocivil era el nuevo aeropuerto internacional de oriente que tiene como objetivo conectar los llanos orientales, especialmente por el problema que se mantiene por la vía entre Bogotá y Villavicencio.

“La Aeronáutica Civil trabaja por una conectividad segura y abierta al mundo con dignidad. Este paso demuestra el compromiso del gobierno del cambio con una Orinoquía más dinámica y con mayores oportunidades para sus habitantes”, informó la entidad.

Igualmente, en los últimos días se había socializado un proyecto para reestructurar el espacio aéreo en Antioquia por la demanda creciente que se ha visto en los últimos años en esa región.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Así secuestraron al alcalde de Chimichagua, César: pidieron $100 millones por su rescate

2. Kevin Mier no tiene paz: le cayó demanda por no pagar y publicaron un video con las pruebas

3. Petro sale nuevamente en defensa Verónica Alcocer y dice supuesta verdad de lo que hace en Suecia: “Vive por ahora, en 40 m2 arrendados”

4. La ministra de Ambiente, Irene Vélez, alerta que la COP30 puede acabar sin acuerdo. “No pedimos un documento vacío”

5. Trágico hecho en medio de un sepelio: menor murió tras ser arrollada por un bus

LEER MENOS

Noticias relacionadas

AerocivilGobiernoMinisterio de Transporte

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.