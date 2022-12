Representante defiende reforma política de reducir la edad mínima para ser congresista

El proyecto de ley, que busca hacer una reforma política que disminuya la edad mínima de participación en el Congreso, sigue vivo en el Senado. El pasado martes se realizó el cuarto debate y quedó aprobado; sin embargo, se está a la espera de cómo quede el texto en Cámara y en esa ala del Legislativo debido a que, como en todo, también hay opositores de la medida.

Una de las ponentes y fiel defensora del proyecto es la representante a la Cámara Ana Paola García, quien en su intervención manifestó que “este Congreso de la República debe tener jóvenes en este recinto porque los jóvenes son agentes y actores de cambio”.

Además, cuestionó: “¿Por qué nos da miedo que los jóvenes lleguen acá?, ¿por qué a esos 9 millones del censo electoral -que son utilizados durante las elecciones y los vemos como parte activa en cada una de las campañas- hoy no les queremos dar la oportunidad y no los quieren dejar llegar a la casa de la democracia?”.

Así mismo, “sigo pensando que la Cámara necesita más jóvenes presentes, por eso creo que la edad mínima para ser Representante debe ser 18 años, más no 25, como se quiere estipular hasta el momento”, explicó la representante.

La congresista destacó que aún no hay equidad, pues al aprobar las listas cerradas no garantiza que a las minorías, en este caso, jóvenes y mujeres, se les dé un puesto en la lista y solo por respetar cuota de género o la cuota de jóvenes, los terminan poniendo al final, y por temas de umbral no podrían llegar a la casa de la democracia.

Vale decir que en Colombia se es joven desde los 18 a los 28 años, según la Ley 1622 de 2013, lo que representa 12,7 millones y un 24,8 % de la población colombiana; para las Naciones Unidas se es joven de los 15 a 24 años, que representa un 18 % de la población mundial.

“Necesitamos las ideas, la innovación, el dinamismo de la juventud en la construcción de las leyes colombianas”, concluyó la representante cordobesa.