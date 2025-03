Representante Ingrid Aguirre expuso presunto acoso sexual de César Lorduy ante el Congreso: “Ninguno sabe lo que he pasado”

“He escuchado atentamente las intervenciones y a los congresistas que piden que no se juzgue al señor César Lorduy. Me veo en la necesidad de hacerlo hoy y quiero que escuchen la denuncia que he hecho contra este señor. Ojalá, a los congresistas que defienden, que nunca sus hijas, hermanas y primas pasen por lo que tuve que pasar. Ahí sabrán lo que yo estoy sintiendo y lo que ha sentido mi familia. Todavía ni siquiera puedo hablar porque ustedes no están en mis zapatos”, manifestó.

Dijo que denunció a Lorduy por acoso sexual y concusión porque “primero me pidió 500 millones de pesos para no revocar la candidata a la Alcaldía de Santa Marta, Patricia Caicedo”.

“Y como no accedí a sus pretensiones económicas, me dijo que le podía pagar con mi cuerpo. Me lo dijo en instalaciones del Consejo Nacional Electoral. Que con mi cuerpo yo podía pagarle esa deuda para no revocar a la candidata. Ninguno sabe lo que he pasado”, manifestó.