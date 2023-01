Reunión entre el presidente Petro y la alcaldesa Claudia López este lunes, crucial para definir el futuro del metro de Bogotá

Ante la incertidumbre que aún existe por la primera línea del metro de Bogotá, en la cual aún no se ha definido oficialmente si tendrá algún tramo subterráneo, este lunes 23 de enero tiene lugar una reunión entre el presidente Gustavo Petro y la alcaldesa Claudia López.

En ese encuentro de alto nivel, se pondrán sobre la mesa varías alternativas para la primera línea del metro de la capital del país, en la cual se analizará la viabilidad de tener, por ejemplo, un tramo subterráneo por la Caracas y ampliar el tramo inicial hasta la calle 100.

La relación entre el presidente Gustavo Petro y la alcaldesa Claudia López ha tenido buenos y malos momentos. - Foto: César carrion

Según los cálculos, esa opción tendría un costo de 11 billones de pesos y se entregaría en 2033 a 2034; cabe señalar que el análisis final lo entregará el consorcio chino con la que se contrató la mega obra.

Palacio de Nariño - Foto: Guillermo Torres /Semana

El encuentro entre ambos funcionarios estaba previsto para antes, pero se aplazó por solicitud del presidente Petro, quien en este momento se encontraba en una gira por varios países, la cual inició con su participación en el Foro Económico de Davos, en Suiza.

¿Metro, en problemas?

Hace unos días, la Empresa Metro de Bogotá (EMB) le salió al paso a las críticas que se han generado recientemente en torno al avance del proyecto de la primera línea, e indicó que desde el pasado 8 de enero se intensificaron las obras con el traslado de las redes secundarias que le darán paso a la cimentación requerida para la construcción del viaducto.

Los trenes estarán compuestos de seis vagones con una longitud de 145 metros y un ancho de 2,90 metros. Los pasajeros podrán pasar de un vagón a otro. - Foto: Alcaldía de Bogotá

Así mismo, la entidad señaló que, a la fecha, se está trabajando en redes secundarias en dos puntos de la ciudad, el intercambiador vial de la calle 72 y la Avenida Primero de Mayo con carrera 68.

Dentro de las obras de traslado de redes de acueducto para darle paso a la primera línea del Metro se presentó un hundimiento en la vía a la altura de la Avenida Villavicencio con carrera 79 de la localidad de Kennedy. - Foto: Acueducto de Bogotá

En paralelo, continúan las obras de adecuación de suelos en el patio-taller, en la localidad de Bosa, y la construcción de pantallas en el costado occidental en la calle 72 con Avenida Caracas para reforzar la estructura subterránea del intercambiador vial que estará ubicado en este punto clave de la localidad de Chapinero.

“En el costado oriental de la calle 72 actualmente se está finalizando el retiro de la red de alcantarillado pluvial, y paralelamente se está ejecutando la construcción de la infraestructura civil para trasladar un circuito de energía y telecomunicaciones; esto permitirá terminar los muros de contención de este costado oriental”, explicó Leonidas Narváez, gerente general de la Empresa Metro de Bogotá.

El intercambiador vial en la calle 72 es una de las obras más importantes de la construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá. - Foto: Empresa Metro de Bogotá

De acuerdo con la EMB, en este punto se finalizarán los muros de contención que dan soporte lateral a las estructuras existentes, tanto en el costado oriental como en el occidental; finalizará la excavación de la rampa de acceso a la zona deprimida del costado oriental, estará en desarrollo esta misma excavación en el costado occidental.

En este punto también se iniciará la estructura que mantendrá a nivel el ramal que conecta la Avenida Caracas con la carrera 15 en el sentido sur-norte y la Avenida Caracas. Las obras de este intercambiador están programadas para terminar en el segundo semestre de 2024.

Así avanza la mega obra

La Empresa Metro destacó, además, que otro de los frentes de obra más representativos estará en la localidad de Bosa, donde iniciará la construcción del viaducto del ramal técnico que unirá al patio-taller con la estación 1 de la Primera Línea del Metro de Bogotá (PLMB), en el parque Gibraltar. En este tramo se edificará el terraplén de acceso al patio, se construirá una estructura de paso sobre la vía (de propiedad de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB-) y un puente metálico de dos luces, cada uno de ellos de 60 metros, que pasarán por el canal Cundinamarca.

Obras de traslado de redes para la primera línea del Metro de Bogotá. - Foto: Empresa Metro de Bogotá

Narváez recordó que el patio-taller es el corazón de la PLMB y constituye la ruta crítica del proyecto. A la fecha, la adecuación del suelo del patio-taller presenta un avance del 62,7 %, un 42 % por encima de lo programado. Esto significa que, de acuerdo con el cronograma, hoy se está reportando un cumplimiento anticipado, pues este porcentaje estaba presupuestado para el 30 de abril del año 2024.

Este adelanto de casi un año y medio permitirá anticipar la fase de construcción de las edificaciones a partir de septiembre de este año, actividad que inicialmente estaba programada para iniciar en julio de 2024.

Avanzan las obras del metro de Bogotá - Foto: EMPRESA METRO BOGOTÁ

“Esto nos llena de optimismo, teniendo en cuenta que este patio-taller está proyectado terminar en el mes anterior al inicio de la marcha blanca, es decir, la fase de pruebas, previa a la operación comercial”, subrayó el gerente de la EMB.

Relación tóxica

El excongresista del Pacto Histórico Gustavo Bolívar, en una explosiva entrevista en SEMANA, no ha dejado títere con cabeza e hizo fuertes críticas a la relación que tienen el presidente Gustavo Petro y la alcaldesa Claudia López.

El senador Gustavo Bolívar, la alcaldesa Claudia López y Gustavo Petro - Foto: SEMANA

“Esa relación es un matrimonio por conveniencia, les sirve a ambos. A ella le sirve tener presidente y que le ayude a empujar algunas obras y algunas decisiones del Gobierno; y a él también le sirve tener una buena relación con Bogotá porque es prácticamente una tercera parte del país representada ahí. En la campaña nos convenía contar con el Partido Verde y a ellos con el presidente. Pero que haya un amor así de cortarse las venas entre ambos, no creo. Es una relación tóxica”, dijo Bolívar.

No cree que se trate de una relación hipócrita, pero sí la califica de conveniente. “Se necesitan, nos necesitamos, no es tanto hipócrita. Si no trabajamos juntos, nos va peor”, explica Bolívar.

Excongresista Gustavo Bolívar. - Foto: Mario Inti- SEMANA

Recordó un episodio del 20 de julio cuando Claudia López le quiso dar un abrazo, que él no se lo quiso dar. “Llegó a abrazarme y le dije: ‘Claudia, pero no hemos hablado, tú me dijiste que yo era terrorista’. Dijo: ‘Pásate por mi oficina’. ¿Por qué tengo que ir a la oficina de Claudia? Encontrémonos en otro lado y hablamos”, señaló Bolívar.

Dijo que la relación no se ha arreglado, “porque no se ha disculpado conmigo. Ella sabe que no soy terrorista”.

Alcaldesa Claudia López. - Foto: esteban vega la-rotta-semana

“Si fuera terrorista, no me indigno y digo: ‘ay, me descubrió’. Pero no soy terrorista, soy demócrata. Nunca en mi vida he tomado un arma, nunca he tenido un episodio de violencia con mis parejas. Nadie lo puede decir. En mi UTL trabajaron 30 personas, todos me adoran. Nunca he sido una persona violenta para que me digan terrorista. Por eso me duele, porque no lo he sido. Claudia lo afirmó en medios nacionales y eso me costó problemas de seguridad muy altos”, señaló Bolívar al explicar el caso y dijo que sigue esperando las disculpas de Claudia López, “y tomarme un café con ella”.