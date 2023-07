Revelan grabación que enreda a la jefe de gobernanza de la Alcaldía de Bucaramanga; exige que toda la contratación debe pasar por sus manos

Este sábado en la noche, el diario Vanguardia, de Bucaramanga, reveló una explosiva grabación en la que se escucha a la jefe de gobernanza de la Alcaldía de la capital santandereana, Saharay Rojas Téllez.

Allí, en tono perentorio, ella imparte instrucciones para que toda la contratación de la ciudad pase por sus manos, restándole autonomía a los demás funcionarios.

“Ustedes tienen cero autonomía. Ustedes no tienen autonomía y si quieren tener autonomía les pido que renuncien todos, porque no va a existir. Los recursos acá son del nivel central, las instrucciones acá son de nivel central y las tareas se hacen desde el nivel central. Todos los institutos funcionan bajo la dependencia total del nivel central, bajo la instrucción directa del señor Alcalde, a través mío”, dice Rojas Téllez, según la grabación.

La jefe de gobernanza, en una reunión con funcionarios, se ufana de estar pendiente de toda la contratación, incluidos los contratos de prestación de servicios, dando a entender que en la Alcaldía de Bucaramanga no se puede mover una sola hoja sin su visto bueno.

“Estoy pendiente de la contratación, de los eventos, de lo que está sucediendo al interior de los proyectos, de cuántos estamos impactando en cada equipo profesional, de cómo se está haciendo la contratación de personal, de todo (...) Esa es la directriz de lo que es el gobierno del alcalde Juan Carlos Cárdenas y eso para mí es muy importante que lo sepan. Empezando por las juntas, por los temas presupuestales, por las certificaciones de los proyectos, de los eventos, de los esquemas, toda la contratación de personal, ustedes saben que depende cien por ciento del nivel central de la Alcaldía. Ustedes no pueden contratar personas que no están autorizadas por el nivel central, por eso digo que su autonomía es cero. Cero. ¡Ah! que si pedimos permiso para que nos avalen tal cosa, perfecto, seguramente hay avales, pero no tienen autonomía”.

La jefe de gobernanza, en una controvertida declaración, les dice a sus interlocutores que tienen que ayudar a los concejales que hacen parte de la coalición que apoya al alcalde Juan Carlos Cárdenas.

“¡Ah! que llegaron los concejales y entonces toca atenderlos, ¡claro! y ustedes saben que tenemos una coalición, ustedes saben que toca atenderlos, que toca ayudarles. Muy distinto que toque hacer lo que diga el concejal, ojo, ¡cuidado! que yo llevo cuatro años manejando la coalición, tengo toda la experiencia. No hay ningún concejal que me mande, ninguno. Son todos mis amigos, me considero cercana al Concejo de Bucaramanga, ustedes lo saben, pero las directrices que se cumplen son las del alcalde no las del concejo”, dice.

Vanguardia califica a la funcionaria como la “jefe del miedo” y dice que en la Alcaldía de Bucaramanga “reina el miedo y el autoritarismo”.

En la grabación, la funcionaria dice: “Todos los esquemas se consultan con el nivel central y en la Alcaldía de Bucaramanga no hay un secreto del que yo no me pueda enterar. Yo soy la Jefe de Gabinete, yo soy la que puedo saber todo, qué está pasando, qué están contratando, a quién están contratando, por dónde, quién los está visitando, porque esa es mi función, no es otra cosa diferente, lastimosamente esa es mi función, para eso me tiene el alcalde a mí, para que vigile todo lo que pase en la Alcaldía de Bucaramanga y el municipio, y esté pendiente de absolutamente todo. No muevo una cosa que no sepa mi jefe qué estoy haciendo, absolutamente todo, porque así funcionamos”.