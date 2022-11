Reversazo del gobierno Petro en el Congreso: piden tramitar Código Electoral que se aprobó durante la administración del expresidente Duque

Este miércoles, en Comisión Primera del Senado, se citó el primer debate de la reforma al Código Electoral propuesta por el Gobierno y la Registraduría. Nuevamente no hubo quórum para votar el proyecto, dado que los senadores del Pacto Histórico, la Alianza Verde y Comunes, de la bancada oficialista, decidieron no asistir a la sesión.

Con escasos nueve senadores de los partidos Liberal, Cambio Radical, Conservador y La U, Alfonso Prada, ministro del Interior, llevó una petición para que se tramite el mismo Código Electoral que ya había sido aprobado en el congreso anterior, en medio del gobierno del expresidente Iván Duque.

“La posición de Gobierno que me encomendó el presidente es que intentemos volver a la versión del Código que tuvo consenso aquí mismo en el periodo anterior”, dijo Prada durante su intervención.

De acuerdo con Prada, ese proyecto no es el mismo que se tramita en este momento. “Por eso me pide que intentemos llegar a lo que ya fue consenso”.

“Si llegamos a lo que ya fue consenso, obviamente se eliminarían todos los más de 100 artículos del registro civil, que además puede ameritar un debate propio en línea del Código Civil y el registro civil. Además impacta no solamente el tema de elecciones, de habilitación de elecciones y la adquisición de un estatus civil en la evolución de la vida, sino que además impacta también el tema derechos civiles en contrato matrimonial, etcétera. Muchas cosas”, agregó el ministro.

Prada propone que este tema se tramite de forma independiente, pero que sí vale la pena debatir un nuevo Código Electoral.

A su vez, el ministro reconoció que la ausencia de senadores en la sesión se debe a la dura polémica desatada a raíz del proyecto.

“Me temo que la ausencia de algunos congresistas no es una expresión de ausentismo, sino es una expresión política de no habilitar el trámite del proyecto para que no se apruebe sin el suficiente debate”, señaló.

Además, explicó que, a pesar de que el debate se haya citado prontamente, el proyecto no tiene mensaje de urgencia porque no se deberá debatir conjuntamente en comisiones primeras de Senado y Cámara.

“Al retirar el mensaje, ya no hay posibilidad por tiempos de que surta cuatro debates este proyecto de ley, no hay posibilidad. Por eso, con toda la tranquilidad me dirijo a quienes no están presentes, de las bancadas de Gobierno y oposición, que valdría la pena empezar el debate en torno al contenido. Con el compromiso solemne de no acelerar ningún tipo de votación”, sostuvo.

También destacó que, tal como el actual Código Electora, una reforma podría tener una vigencia de 50 o 100 años. “Por eso hay que hacerlo muy bien”, dijo, recalcando la necesidad de comenzar a debatir sobre el tema.

Del Pacto Histórico se ausentaron Roy Barreras, Alexander López, María José Pizarro y Aida Quilcué. Por otro lado, de la Verde Centro Esperanza no asistieron Ariel Ávila, Humberto de la Calle y Jota Pe Hernández.

Tampoco asistió la oposición, cuyas senadoras son Paloma Valencia y María Fernanda Cabal. Por la fragilidad del quórum, que finalizó con 7 senadores, el presidente Fabio Amín decidió levantar la sesión y citarla nuevamente el próximo miércoles.