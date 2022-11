Confidenciales Nuevo agarrón entre Gustavo Bolívar y Paloma Valencia: esta vez el senador dijo que se salió de la plenaria para no escucharla, “por salud mental”

El senador Gustavo Bolívar y la senadora Paloma Valencia vuelven a pelear en redes sociales con fuertes calificativos, esta vez por el ausentismo durante el tramo final del debate de control político al que se citó a Carolina Corcho, ministra de Salud, en la plenaria del Senado.

La senadora Paloma Valencia, en su intervención, le pidió al primer vicepresidente del Senado, Miguel Ángel Pinto, que se continuara con la sesión a pesar de la ausencia de varios parlamentarios.

“Lo que estoy diciendo es que aquí hay más o menos 30 o 35 congresistas. Con ese quorum podemos continuar, verifíquelo. Yo, por ejemplo, me estoy preguntando todo el tiempo, ¿el senador Bolívar, que insulta tanto en Twitter, cuándo es que va a venir a trabajar? Verifíquelo”, dijo la congresista por el Centro Democrático.

Bolívar, de inmediato, publicó un video en Twitter, asegurando que la senadora es una “mentirosa”.

Senadora Paloma mentirosa. Solo he faltado a una plenaria en todo el año por un permiso NO REMUNERADO que pedí. Puede certificarlo. Hoy fui, ahí está el registro y salí cuando ud empezó a hablar por salud mental. Enferma escuchar 40 minutos una persona destilando odio y mentiras. pic.twitter.com/rchAFe63KM — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) November 29, 2022

“Solo he faltado a una plenaria en todo el año por un permiso NO REMUNERADO que pedí. Puede certificarlo. Hoy fui, ahí está el registro y salí cuando usted empezó a hablar, por salud mental. Enferma escuchar 40 minutos a una persona destilando odio y mentiras”, publicó el senador en Twitter.

¿Y por qué no volvió cuando acabé? Entonces siempre que haya cosas que no le gusten se va del congreso.. eso si es vivir sabroso.

Y si lo enferma el odio y la mentira, le recomiendo que no se mire al espejo porque ahí si que lo mata esa enfermedad. https://t.co/B68q3Cy6nc — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) November 30, 2022

Valencia no se quedó atrás y contraatacó: “¿Y por qué no volvió cuando acabé? Entonces siempre que haya cosas que no le gusten se va del Congreso... Eso sí es vivir sabroso. Y si lo enferma el odio y la mentira, le recomiendo que no se mire al espejo porque ahí sí que lo mata esa enfermedad”.

El congresista petrista, quien también tuvo un duro intercambio de palabras con el senador Miguel Uribe Turbay en Twitter, concluyó sus ataques con un mensaje conjunto para los dos parlamentarios de oposición.

Los nietos de los expresidentes Valencia y Turbay no asimilan aún que este país cambio, que ellos ya no tienen privilegios como sus abuelos, que la democracia hereditaria se acabó.

Ahora manda el pueblo y a esos delfines les toca revolcarse en las mentiras para hacerse sentir. — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) November 30, 2022

“Los nietos de los expresidentes Valencia y Turbay no asimilan aún que este país cambió, que ellos ya no tienen privilegios como sus abuelos, que la democracia hereditaria se acabó. Ahora manda el pueblo y a esos delfines les toca revolcarse en las mentiras para hacerse sentir”, publicó en Twitter.

La senadora respondió recordándole a Bolívar que en varias ocasiones ha dicho que el salario que recibe como congresista no le alcanza.

Vida privilegiada la suya que el sueldo de congresista no le alcanza.

Privilegios los suyos que viene al congreso cuando le provoca y que se va cuando no le gusta. https://t.co/Q53oah0AbH — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) November 30, 2022

“Vida privilegiada la suya que el sueldo de congresista no le alcanza. Privilegios los suyos que viene al Congreso cuando le provoca y que se va cuando no le gusta”, fue la respuesta de Valencia.