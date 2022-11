Reviven proyecto para evitar y castigar el acoso sexual en espacio público

La representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde, revivió su proyecto de Ley que busca prevenir y castigar el acoso sexual en el espacio público. Por medio de la iniciativa, la congresista busca que quienes incurran en estas conductas ameriten prisión con condenas de uno a tres años.

El proyecto busca tipificar como delito aquellas palabras, sonidos, frases, roces o contactos corporales y abuso físico que se da en las calles. Esto impacta casi únicamente a las mujeres y niñas, quienes se ven afectadas en sus actividades sociales.

La congresista cita que, en 2014, Naciones Unidas reportó que solo en Bogotá, 6 de cada 10 mujeres han vivido alguna agresión sexual en el transporte público. En los últimos días, se reportaron dos violaciones en vehículos de TransMilenio.

Por esto, la iniciativa sancionaría el acoso sexual “en espacio público, lugares abiertos al público, o que siendo privados trasciendan a lo público en todo el territorio nacional”.

De esta forma, de ser aprobado el proyecto, se adiciona al Código Penal el delito de “acoso sexual en espacio público”.

“El que, sin mediar consentimiento, acose, asedie física o verbalmente, realice exhibicionismo, tocamientos o filmaciones con connotación sexual inequívoca o contenido sexual explícito, contra una persona, en espacio público, lugares abiertos al público, o que siendo privados trasciendan a lo público, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años siempre que la conducta no constituya por sí misma otro delito”, dice el texto del proyecto radicado este martes.

Además, el proyecto incluye medidas para la prevención del acoso sexual en espacios públicos. Al ser Ley, el Gobierno nacional y los entes territoriales implementarían campañas de concientización y prevención sobre este delito.

“Para ello, deberán tener en cuenta la forma diferenciada en que este tipo de violencia se manifiesta en razón al género, la edad y la orientación sexual de las víctimas”, agregó el texto de autoría de Miranda.

La representante expresó su indignación por la realidad de las mujeres en Colombia y recalcó que es hora de que el acoso esté tipificado dentro del Código Penal.

“Hemos evidenciado que la mayoría de las víctimas optan por no denunciar, debido a la ausencia de claridades sobre cómo investigar y sancionar estos aberrantes casos. No es posible que en Colombia especialmente las mujeres tengamos que soportar este abuso y además no contar con las herramientas para denunciarlo. Ya es hora de castigar este acoso y tipificarse como un nuevo delito”, manifestó Miranda sobre el proyecto.

Manifestación de feministas en rechazo al abuso sexual

Este martes 8 de noviembre las mujeres feministas se volcaron nuevamente a las calles para protestar por los más recientes casos de abuso sexual denunciados en los últimos días al interior de buses de TransMilenio y del SITP en Bogotá.

El plantón inició hacia las 3:15 de la tarde en la calle 79 con carrera 11, en el norte de la ciudad, a la altura de la Universidad EAN.

Después de protestar por varios minutos en el antiguo monumento a Los Héroes, las feministas empezaron a desplazarse por la Avenida Caracas, con destino hacia el sur.

A esta hora se encuentra afectada la estación de la calle 76 por la manifestación contra el abuso sexual. Operación de TransMilenio está atrasada. https://t.co/6Ln6kXJXNP pic.twitter.com/qD5fPYsnz9 — Revista Semana (@RevistaSemana) November 8, 2022

A la altura de la estación de la Calle 76, las manifestantes empezaron a amenazar a quienes intentaron grabar la marcha con sus teléfonos celulares. También amenazaron con vandalizar las estaciones. Los demás usuarios que quieren regresar a casa se han visto afectados. Han tenido que bajarse de las estaciones y empezar a caminar.

Esta protesta se da no solo por el sonado caso de abuso sexual de Hilary Castro, la pasada noche del lunes 31 de octubre, en medio de la celebración de Halloween en la estación de TransMilenio La Castellana, sino también por otro caso de abuso sexual del que fue víctima una joven de 18 años en un bus del SITP cuando se dirigía a clases en la Universidad EAN.