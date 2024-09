Revuelo por inquietante circular que expidió la Creg en la que modifica el estado eléctrico de “vigilancia” a “riesgo”

Una llamativa circular expidió este fin de semana la Creg, que prende las alarmas en el país. En el documento la entidad cambió el estado eléctrico de “vigilancia” a “riesgo”, por lo que varios sectores están pidiendo explicaciones al Gobierno nacional del presidente Gustavo Petro.

En la circular, la Creg menciona directamente la “activación del mecanismo para el sostenimiento de la confiabilidad”.

También expresa el documento: “La Dirección Ejecutiva de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg, se permite informar que en la Sesión 1342 del 28 de septiembre de presente año y de acuerdo con lo definido en la Resolución Creg 026 de 2014 se decidió confirmar el cambio del estado del sistema manifestado por el Centro Nacional de Despacho y el Consejo Nacional de Operación de vigilancia a riesgo”.

Y avanza la Creg: “De acuerdo con el cambio del sistema, se dará inicio al mecanismo para el sostenimiento de la confiabilidad en los términos de las Resoluciones Creg 026 y 155 de 2014″.

Circular Creg | Foto: Circular Creg

“Esta decisión obedece al análisis realizado sobre el comportamiento de las variables energéticas, de mercado y al cambio en el estado de los indicadores del sistema informado por el Centro Nacional de Despacho mediante comunicación Citese 202444020504-1 XM y el Consejo Nacional de Operación mediante comunicación del 27 de septiembre del presente año”, se desprende de la circular de la Creg.

Finalmente, aseguró la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg): “La aplicación del mecanismo para el sostenimiento de la confiabilidad implica la determinación de la generación térmica que los modelos energéticos del operador del sistema identifican como necesaria y eficiente, es acotado en el tiempo y busca la recuperación del embalse del sistema durante esta condición hidrológica atípica de esta temporada de invierno y prepararnos para la estación de verano 2024-2025, es decir, su duración dependerá de la evolución de los aportes hídricos y la demanda de energía, la disponibilidad del parque de generación y hasta que el nivel del embalse del Sistema Interconectado Nacional alcance la senda de referencia para esta estación”.

Circular Creg | Foto: Circular Creg

Petro arremetió contra la Creg, dijo que fracasó y habló de cambiar drásticamente sus normas: “Usuarios como esclavos, sin rebelarse”.

Entre tanto, un fuerte discurso dio el presidente de la República, Gustavo Petro, el pasado 19 de septiembre, en una nueva versión del Congreso de Acolgen, que reúne al sector energético del país.

En su extensa intervención, arremetió contra la Creg, al advertir directamente que fracasó, y poniendo sobre la mesa su intención de cambiar drásticamente sus normas, al reconocer que en los dos años que lleva su gobierno del cambio no ha podido modificar la fórmula de la tarifa energética.

Gustavo Petro | Foto: PRESIDENCIA

“Quiero hacerlo al revés: presidente no es presidente y el poder público no es de tres, y el poder que hay que irrespetar es el poder presidencial electo por el pueblo. Eso no es una democracia, y no es una crítica, sino a esto que está pasando con los servicios públicos en Colombia, porque esto va a terminar mal si no lo cambiamos”, expresó Petro.

Y añadió el mandatario colombiano: “Porque es creer que los usuarios y las usuarias van a mantenerse como los esclavos hace unos siglos, aguantando el rejo sin rebelarse, y eso no es cierto. Esta es la humanidad en Colombia. Yo soy un representante, una especie de alerta, de que el pueblo colombiano nos sigue por ahí y que hay que entenderlo, y hay que acompasarse a unas nuevas realidades que incluso son tecnológicas”.

El presidente Gustavo Petro, en el Congreso de Acolgen, arremetió contra la Creg, dijo que fracasó y habló de cambiar sus normas: “Usuarios como esclavos, aguantando el rejo sin rebelarse”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/0nmhmf5tOO — Revista Semana (@RevistaSemana) September 19, 2024

“La Creg debe cambiar normativamente, porque la Creg debe responder no solo a los operadores privados del mercado, sino a la ciudadanía colombiana a través de sus usuarios y usuarias. Y yo iría a los sectores productivos del país –porque ahí paso a otra tesis–, [pero] dejémoslo como punto de discusión. Entonces, el resultado de la Creg que ha dejado hoy en Colombia, porque el presidente no puede configurar la Creg (...)” (sic), expresó el jefe de Estado.

También dijo el presidente Petro: “Cuando se acerca, tumban un magistrado. Magistrado, no, un comisionado, que ahora los del poder administrativo se llaman a sí mismos magistrados y entonces nos cambian las ideas, como en el Consejo Nacional Electoral, pero no, son comisionados. ¿Por qué el presidente no ha podido? Porque no encuentra personas independientes del sector privado y afines a los intereses de los usuarios que hayan tenido seis años de experiencia en cargos directivos del sector eléctrico”.