“Rodolfo Hernández renunciará al Senado y se lanzará a la Gobernación de Santander”: Jota Pe Hernández

SEMANA: ¿cómo le ha parecido el Congreso? ¿Era tal cual lo veía desde afuera?

JOTA PE HERNÁNDEZ (J. H.): opiniones, posiciones diferentes, mucha gente nueva que estaba acostumbrada a ver porque, aunque no estaba en el Congreso, duré casi 11 años haciendo control político desde mi noticiero en las redes sociales. Conocía a esos congresistas tradicionales, a quién votó positivo o negativo algunos proyectos que le favorecían al pueblo. Los expuse muchas veces, a causa de eso recibí amenazas. Estamos supermotivados y preparados para cumplir lo que prometimos.

SEMANA: ¿y cómo ha sido encontrarse con los congresistas a quienes expuso en el paredón mediático en su momento?

J. H.: hemos tenido diálogo porque apenas estamos iniciando. El relacionamiento ha sido más que todo con mi bancada, la Alianza Verde.

SEMANA: ¿qué es lo que más le ha sorprendido del Congreso?

J. H.: no comparto mucho el desorden, el irrespeto, que no se escuche, pero bueno. A pesar de eso y sobre eso haremos un buen trabajo.

SEMANA: se le vio muy cercano nuevamente a Rodolfo Hernández en el Congreso.

J. H.: cuando me retiré de la campaña presidencial no lo hice por Rodolfo, sino por la gente que lo rodeó. Para mí, Rodolfo ha sido uno de los mejores, por no decir el mejor alcalde que ha tenido Bucaramanga, y conozco de primera mano su lucha anticorrupción en la Alcaldía. Por eso, lo apoyé a la Presidencia. Yo, reitero, me aparté de él no por él, sino por quienes lo rodearon.

SEMANA: usted conoce mucho a Rodolfo Hernández. ¿Cree que se lance a la Gobernación de Santander?

J. H.: Rodolfo Hernández va a renunciar para lanzarse a la Gobernación de Santander.

SEMANA: ¿cómo es esto?

J. H.: sí, lo sé de primera mano. Es muy poco lo que estará en el Congreso. Me gustaría que se quedara, pero él es un ejecutivo, un empresario y le gusta estar más en esa área. Entonces creo que para Santander sería muy buen aporte su gobernación.

SEMANA: ¿cuánto tiempo estará como senador?

J. H.: este año.

SEMANA: ¿esa información la da como hecho porque le contaron, se lo oficializó Rodolfo Hernández o de dónde la sacó?

J. H.: porque lo siento (risas).

J. H.: : volviendo al Congreso, cuál es el primer balance de sus ocho días...

J.H.: empecé con el pie derecho. Presenté la primera proposición para citar a un debate de control político a los funcionarios del gobierno Duque involucrados en el escándalo de corrupción de Ocad Paz y logramos la aprobación, incluso, con los votos de María Fernanda Cabal y Paloma Valencia. Fue por unanimidad. Fue buenísimo. Además, invité a Rodolfo Hernández, Humberto de la Calle y Ariel Ávila.

SEMANA: ¿cuáles son los proyectos de ley que presentará al Congreso?

J. H.: tenemos unos proyectos de ley, entre ellos, de anticorrupción, renovación en el Congreso, fijamos posición en favor de la reducción del salario de los congresistas, de la reducción del periodo de receso legislativo, necesitamos una modificación en el Código Penitenciario para que esos politiqueros corruptos que cometan delitos de corrupción sean tratados como lo que son, ciudadanos delincuentes, no senadores honorables. Si usted revisa dónde están todos los politiqueros que han robado al pueblo están en una mansión, en una finca disfrutando tranquilos recibiendo a los próximos candidatos. Incluso, desde esos lugares ponen y quitan gobernadores, alcaldes, concejales, diputados. Mientras tanto, quien se roba una gallina lo meten a la cárcel La Modelo, que tiene un hacinamiento impresionante.