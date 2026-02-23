Roy Barreras, buscando cercanía con la izquierda, anunció que nombrará en su gobierno a los “mejores ministros” de Petro: “Hay unos muy malos”

El candidato presidencial Roy Barreras es optimista y tiene claro que, si nada extraordinario ocurre, podría convertirse en el ganador de la consulta presidencial del Frente por la Vida, que se adelantará el próximo 8 de marzo. En ese orden de ideas, sería quien le dispute a Iván Cepeda la candidatura única de la izquierda y la centroizquierda.

Barreras sabe que no atraviesa por un buen momento con la izquierda radical, que optó por inclinarse hacia la candidatura de Iván Cepeda, quien anunció que llegará a la primera vuelta presidencial.

Por eso, en busca de un acercamiento con ese sector ideológico, Barreras habló de la continuidad del proyecto político de Petro si él se convierte en presidente. Lo hizo en una entrevista concedida a un medio virtual llamado Burbuja Política, en Córdoba.

“El próximo gobierno tiene que tener un gabinete de expertos y tendrá dos características: el 60 % de mi gobierno serán mujeres”, anunció.

Luego de la exclusión de Iván Cepeda de la consulta, Roy Barreras ratificó su participación en la misma. Foto: Fotomontaje El País

Y la otra: “La mitad de mi gabinete le garantizará al progresismo, es decir, al proyecto político del presidente Gustavo Petro, continuidad. ¿Qué quiere decir eso? Que escogeré a los mejores ministros y ministras y los mejores funcionarios del gobierno de Gustavo Petro y van a continuar conmigo”.

Y advirtió: “Hay unos ministros muy malos que no merecen estar en este gobierno ni en el próximo. Pero los mejores van a continuar conmigo como garantía de la continuidad del esfuerzo del presidente Gustavo Petro en inclusión social, en lucha contra la pobreza, en darles voz a los excluidos, en garantizar la transición energética y la reforma agraria, los pilares por los que yo le ayudé a elegir en el 2022”.

El precandidato presidencia Roy Barreras y Gustavo Petro. Foto: Semana/Presidencia

Barreras insistió en que fue fundador del Pacto Histórico: “Quiero el progresismo”, “quiero ganar para mantener el cambio y unir a Colombia”. Por eso, les pidió a los colombianos solicitar el tarjetón y marcar su nombre para garantizar que el cambio avance, “pero un cambio que haga la tarea, no que la prometa, que no divida al país, sino que lo una”.

Cabe recordar que Iván Cepeda pidió a la izquierda votar exclusivamente por las listas a la Cámara y al Senado del Pacto el 8 de marzo.

Roy Barreras en Cali, 31 de enero de 2026. Foto: José Luis Guzmán

Roy Barreras volvió a decir que la izquierda radical está “equivocada”, “nerviosa” y que a sus líderes, según él, se les olvidan varias cosas: “La izquierda sola no gana ni pudo ganar. Ganó porque la apoyamos quienes somos liberales, populares. No soy de izquierda. Y estoy orgulloso de ser nieto de un campesino liberal. Tenemos sangre liberal y así apoyamos a Petro y vamos a defender el cambio. Ellos se olvidan de eso. Solos no pueden. Yo tampoco. Necesito al petrismo, a la base, para poder unir a Colombia”.

Recordó que él invitó, en octubre de 2025, a votar por Iván Cepeda en la consulta del Pacto Histórico.

“Por Gustavo Petro votamos 11 millones de progresistas (en 2022) y no todos son del Partido Comunista. Es gente independiente, que quiere el cambio. A ellos, los invito a votar por mí en la consulta del próximo 8 de marzo”, remató.