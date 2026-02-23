Política

Roy Barreras, buscando cercanía con la izquierda, anunció que nombrará en su gobierno a los “mejores ministros” de Petro: “Hay unos muy malos”

Se declaró nuevamente liberal y no de izquierda, pero reconoció que necesita al petrismo.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
23 de febrero de 2026, 2:05 p. m.
Roy Barreras.
Roy Barreras. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

El candidato presidencial Roy Barreras es optimista y tiene claro que, si nada extraordinario ocurre, podría convertirse en el ganador de la consulta presidencial del Frente por la Vida, que se adelantará el próximo 8 de marzo. En ese orden de ideas, sería quien le dispute a Iván Cepeda la candidatura única de la izquierda y la centroizquierda.

Barreras sabe que no atraviesa por un buen momento con la izquierda radical, que optó por inclinarse hacia la candidatura de Iván Cepeda, quien anunció que llegará a la primera vuelta presidencial.

Por eso, en busca de un acercamiento con ese sector ideológico, Barreras habló de la continuidad del proyecto político de Petro si él se convierte en presidente. Lo hizo en una entrevista concedida a un medio virtual llamado Burbuja Política, en Córdoba.

“El próximo gobierno tiene que tener un gabinete de expertos y tendrá dos características: el 60 % de mi gobierno serán mujeres”, anunció.

Política

Explosivos computadores de Raúl Reyes reviven en la campaña 18 años después: Gustavo Petro defiende a Iván Cepeda, mientras la derecha contraataca

Política

“Me han cobrado lo de la gasolina”: entre risas, Francia Márquez respondió críticas por sus viajes a África; este fue el momento

Política

Abelardo de la Espriella enfrenta a Gustavo Petro: “¿Tanto miedo me tienes? Los tigres no se esconden”

Política

Procuraduría destituyó e inhabilitó a Luis Francisco Cante, directivo de Migración Colombia, por acoso sexual en la entidad, tras denuncia de SEMANA

Semana TV

José Jaime Uscátegui quiere reelegirse en la Cámara de Representantes: “Necesitamos un Gobierno de autoridad”

Semana TV

Mauricio Toro reveló su fórmula para regresar al Congreso en las elecciones de este 8 de marzo

Política

“Acto ilegal”: Gustavo Petro habló de los computadores del exjefe de las Farc, Raúl Reyes, que mencionan a Iván Cepeda

Confidenciales

MinDefensa hizo especial revelación sobre el carrotanque repartiendo agua con propaganda política en el Cesar

El Debate

Advierten el principal peligro que hay si Iván Cepeda gana las elecciones y sucede a Gustavo Petro: “Queda aterrado”

Política

Petro sigue presionando a la Registraduría: “Se trata de que se entregue el código fuente completo a los expertos puestos por los partidos”

Luego de la exclusión de Iván Cepeda de la consulta, Roy Barreras ratificó su participación en la misma.
Luego de la exclusión de Iván Cepeda de la consulta, Roy Barreras ratificó su participación en la misma. Foto: Fotomontaje El País

Y la otra: “La mitad de mi gabinete le garantizará al progresismo, es decir, al proyecto político del presidente Gustavo Petro, continuidad. ¿Qué quiere decir eso? Que escogeré a los mejores ministros y ministras y los mejores funcionarios del gobierno de Gustavo Petro y van a continuar conmigo”.

Y advirtió: “Hay unos ministros muy malos que no merecen estar en este gobierno ni en el próximo. Pero los mejores van a continuar conmigo como garantía de la continuidad del esfuerzo del presidente Gustavo Petro en inclusión social, en lucha contra la pobreza, en darles voz a los excluidos, en garantizar la transición energética y la reforma agraria, los pilares por los que yo le ayudé a elegir en el 2022”.

El precandidato presidencia Roy Barreras habló sobre la paz total del gobierno de Gustavo Petro.
El precandidato presidencia Roy Barreras y Gustavo Petro. Foto: Semana/Presidencia

Barreras insistió en que fue fundador del Pacto Histórico: “Quiero el progresismo”, “quiero ganar para mantener el cambio y unir a Colombia”. Por eso, les pidió a los colombianos solicitar el tarjetón y marcar su nombre para garantizar que el cambio avance, “pero un cambio que haga la tarea, no que la prometa, que no divida al país, sino que lo una”.

Cabe recordar que Iván Cepeda pidió a la izquierda votar exclusivamente por las listas a la Cámara y al Senado del Pacto el 8 de marzo.

Roy Barreras en Cali, 31 de enero de 2026.
Roy Barreras en Cali, 31 de enero de 2026. Foto: José Luis Guzmán

Roy Barreras volvió a decir que la izquierda radical está “equivocada”, “nerviosa” y que a sus líderes, según él, se les olvidan varias cosas: “La izquierda sola no gana ni pudo ganar. Ganó porque la apoyamos quienes somos liberales, populares. No soy de izquierda. Y estoy orgulloso de ser nieto de un campesino liberal. Tenemos sangre liberal y así apoyamos a Petro y vamos a defender el cambio. Ellos se olvidan de eso. Solos no pueden. Yo tampoco. Necesito al petrismo, a la base, para poder unir a Colombia”.

Recordó que él invitó, en octubre de 2025, a votar por Iván Cepeda en la consulta del Pacto Histórico.

“Por Gustavo Petro votamos 11 millones de progresistas (en 2022) y no todos son del Partido Comunista. Es gente independiente, que quiere el cambio. A ellos, los invito a votar por mí en la consulta del próximo 8 de marzo”, remató.

Más de Política

Iván Cepeda, Raúl Reyes y Gustavo Petro.

Explosivos computadores de Raúl Reyes reviven en la campaña 18 años después: Gustavo Petro defiende a Iván Cepeda, mientras la derecha contraataca

La vicepresidenta Francia Márquez respondió en plena rueda de prensa a las críticas por sus viajas a África.

“Me han cobrado lo de la gasolina”: entre risas, Francia Márquez respondió críticas por sus viajes a África; este fue el momento

Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro.

Abelardo de la Espriella enfrenta a Gustavo Petro: “¿Tanto miedo me tienes? Los tigres no se esconden”

Luis Francisco Cante, director de la Regional Andina, aseguró que nunca ha vulnerado los derechos de ninguna trabajadora.

Procuraduría destituyó e inhabilitó a Luis Francisco Cante, directivo de Migración Colombia, por acoso sexual en la entidad, tras denuncia de SEMANA

Representante José Jaime Uscátegui.

José Jaime Uscátegui quiere reelegirse en la Cámara de Representantes: “Necesitamos un Gobierno de autoridad”

Mauricio Toro.

Mauricio Toro reveló su fórmula para regresar al Congreso en las elecciones de este 8 de marzo

Alvaro Uribe, Gustavo Petro, Raúl Reyes e Iván Cepeda

“Acto ilegal”: Gustavo Petro habló de los computadores del exjefe de las Farc, Raúl Reyes, que mencionan a Iván Cepeda

Avanzan las votaciones por la consulta para la eleccion del candidato presidencial del Pacto Histórico en la capital.

Petro sigue presionando a la Registraduría: “Se trata de que se entregue el código fuente completo a los expertos puestos por los partidos”

Mauricio Parodi, candidato al Congreso.

Candidato Mauricio Parodi propone que apoyo a deportistas sea un eje central del Estado a través de obras por impuestos

Noticias Destacadas