El presidente del Congreso aseguró que no tiene en su memoria que un mandatario de Colombia haya “declarado la muerte” de una coalición política con tan pocos meses de trabajo.

Roy Barreras envía fuerte mensaje al presidente Petro: “un Gobierno debe simbolizar la unidad nacional y no la división”

El presidente del Congreso Roy Barreras se pronunció sobre la crisis en el Gobierno Petro que se desató por cuenta del trámite de la reforma a la salud en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

El congresista indicó que ante la dignidad que ostenta, debe pronunciarse sobre lo ocurrido ya que está en la obligación de dar un parte de tranquilidad a los colombianos aunque aprovechó para enviarle un mensaje al presidente Gustavo Petro.

“Cualquier gobierno en una sociedad democrática debe simbolizar la unidad nacional y no la división. Los gobiernos para lograr el éxito tienen que poseer y transmitir estabilidad porque se gobierna para los 50 millones de colombianos”, dijo Barreras.

El presidente del Congreso agregó que en este momento de crisis debe haber una moderación por parte del presidente Gustavo Petro y de todos los sectores políticos para garantizar una estabilidad en el país. “La gente no quiere polarización, el Congreso fue elegido por 20 millones de colombianos y aquí está Colombia representada”, reiteró Barreras.

Roy Barreras - Foto: Juan Carlos Sierra-Semana

En ese sentido indicó que no está de acuerdo en que el presidente Petro haya dicho que la coalición de gobierno llegó a su fin porque los cambios son las reformas y se construyen en el Congreso de la República. “Es una crisis inédita que no había ocurrido. No tengo presente que en ocho meses un gobierno tan joven declare la muerte de una coalición de gobierno que costó trabajo consolidar”.

El presidente Gustavo Petro, citó a un consejo de ministros en la Casa de Nariño. - Foto: Colprensa - Mariano Vimos

Sin embargo, indicó que él está dispuesto a acompañar al presidente Petro en la consolidación de dichos cambios pero basándose en la institucionalidad del país. “En las crisis se debe creer en las instituciones, no hay amigos ni enemigos de los cambios. Tengo el propósito de hacer cambios y el presidente cuenta conmigo para las reformas justas. Soluciones y no polarizaciones”.

Por esa razón indicó que trabajará para mantener la coalición de gobierno porque es necesaria para lograr los cambios necesarios. “Hay que intentar por el bien de la estabilidad nacional, mantener una unidad en el Congreso, de manera que la pugnacidad y la polarización no se refleje en disputas estériles que no construyen soluciones. No se pueden hundir las reformas en las que los colombianos tienen puestas las esperanzas”, aseguró.

En desarrollo...