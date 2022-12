“¿Roy Barreras quiere que se apruebe la lista cerrada porque se va del Congreso a repartir avales?”: Jota Pe Hernández arremete de nuevo

El senador de la Alianza Verde reiteró que la reforma política, tal y como se aprobó en cuarto debate, es inconveniente para el país y no acabará la corrupción.

El presidente del Senado, Roy Barreras, ahora tiene partido político. Se trata de Fuerza de la Paz, el movimiento que él fundó junto con su exesposa Gloria Arizabaleta, hoy congresista del Pacto Histórico.

Cabe recordar que a Barreras y Arizabaleta los avaló la Alianza Democrática Ampliada (ADA), y se cobijaron bajo la sombrilla del Pacto Histórico en las pasadas elecciones al Congreso. Sin embargo, después de ser electos, anunciaron su división del partido a través de un comunicado público.

Plantearon la escisión del partido y crearon el movimiento Fuerza para la Paz. Posteriormente, le pidieron al Consejo Nacional Electoral que les otorgara personería jurídica.

El lunes 5 de diciembre, después de adelantar una sala plena, los nueve magistrados del CNE comprobaron que todos los requisitos estaban dados para que escindir el Partido Ada. Por esto, le otorgaron a Roy Barreras la personería jurídica de la Fuerza para la Paz.

Bajo ese escenario político, el senador Jota Pe Hernández lanzó duras críticas contra el presidente del Congreso, al considerar que no entiende cuál es el interés que tiene en impulsar las listas cerradas para las próximas elecciones.

Por esa razón, le lanzó la siguiente pregunta: “¿Roy Barreras quiere que se apruebe la lista cerrada porque se va del Congreso a repartir avales? Ese es el deseo de aprobar las listas cerradas, no es una lucha para derrotar la corrupción”, dijo Hernández.

A juicio del congresista, la implementación de la lista cerrada en Colombia no acabará con los problemas de la política y sencillamente les dará poder a algunos “caciques” para manejar el tema de los avales. Por eso, cree que ese es el interés de Roy Barreras.

“Qué casualidad que el presidente del Senado, Roy Barreras, me dice que no me oponga a la lista cerrada ni a la reforma política y es quien más interés tiene para que se apruebe. Qué casualidad que le acaban de dar la personería de su partido donde será presidente, es decir un cacique. Además, que casualidad que va a renunciar”, afirmó.

Sobre este asunto, el congresista cree que, si se aprueba el artículo de las listas cerradas en las próximas elecciones, se “venderán avales” para tener una mejor ubicación y se podrían presentar problemas por grandes sumas de dinero que se paguen para estar en la contienda.

Reiteró las críticas de la Alianza Verde a la reforma política que se aprobó en cuarto debate y señaló que ese acto legislativo no va por buen camino y que el Gobierno del presidente Gustavo Petro quiere aprobarlo a como dé lugar.

“El partido Alianza Verde no cierra las puertas a los nuevos liderazgos, con la lista cerrada van a cerrar esas puertas. Esa ha sido la naturaleza de la colectividad y se han defendido las listas paritarias. Esta reforma pasa por encima de las listas paritarias y eso está mal. El artículo dice que no es necesaria la distinción de género y eso anula esa manera democrática de hacer un listado para un cargo de elección popular”.

Por esa razón, hizo un llamado a sus compañeros de bancada para que cambien de postura política frente al Gobierno del presidente Petro y se declaren en independencia. Jota Pe Hernández cree que no es coherente seguir respaldando al mandatario, porque ha dado muestras de que no es el mandatario del cambio.

“Quieren meter una puerta giratoria para pasar del Congreso al Gobierno, eso está muy mal. Si siguen arrodillados a un gobierno incoherente como el de Gustavo Petro o empiezan a tomar una posición de independencia política por sus electores”, expresó.

En marzo de 2023 continuará el trámite de la reforma política en su quinto debate y se espera que los partidos políticos le hagan una cirugía al articulado que pasó la primera vuelta porque el inconformismo es generalizado.