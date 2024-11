“En mi caso particular, mis padres no tuvieron otra opción, no había plata para el estudio, ya me tenían un matrimonio cuadrado. Entonces, ese matrimonio, ya me faltaban 20 días para casarme y pasó la guerrilla por mi casa. No me quería casar. Para nada. No quería hijos porque vengo de un hogar de 18 hermanos”, sostuvo la exguerrillera y hoy congresista del Partido Comunes.