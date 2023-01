Santiago Osorio, congresista que contrató a Lalis como asesora, asegura que Agmeth Escaf genera “desconfianza” en el Pacto Histórico

La influenciadora petrista Laura Daniela Beltán Palomares, mejor conocida como Lalis, se encuentra en el ojo del huracán por haber firmado un contrato de asesoría en comunicaciones con Colombia Compra Eficiente por más de 50 millones de pesos. El representante Agmeth Escaf también criticó duramente a un congresista del Pacto Histórico que incluyó a la generadora de contenido en su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).

Sin mencionarlo, hizo referencia al representante Santiago Osorio, de la Alianza Verde y Pacto Histórico, quien tuvo a Lalis como asesora en su UTL hasta que a ella se le presentó la oportunidad en Colombia Compra Eficiente.

“No defiendan lo indefendible. ¿Cómo verían ustedes que yo tuviese en mi UTL a un comunicador social como asistente (funcionario) que en sus redes sociales se dedicara a atacar de manera selectiva y coordinada a miembros de mi propia bancada del Pacto? Eso está mal. Acéptenlo”, publicó el representante por el Atlántico en Twitter.

Agmeth Escaf, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, ha denunciado los contratos de Lalis.

Aseguró que si él hubiera contratado a “semejante perla” en su UTL, se lo estarían “comiendo vivo”.

“Los miembros de mi UTL son todos respetuosos del Congreso y no andan en bochinches ni en ataques sistemáticos contra políticos (ni de mi bancada ni de la oposición). El erario, nuestros impuestos, no son para eso”, agregó el representante.

Frente a esto, el representante Osorio aseguró que se comunicó con Escaf para dejar en claro que los comentarios de Lalis eran su posición personal, no parte de su rol como su asesora de comunicaciones.

He sido respetuoso con usted como con toda la bancada del PH. Cuando supe que tenía diferencias con Lalis le escribí en aras de dejar claro que esa es su posición personal como influencer, no como asesora de comunicaciones. https://t.co/OjYvUbQ7zn — Santiago Osorio M. (@osoriosantiago) January 23, 2023

“He sido respetuoso con usted como con toda la bancada del PH. Cuando supe que tenía diferencias con Lalis le escribí en aras de dejar claro que esa es su posición personal como influencer, no como asesora de comunicaciones”, sostuvo el representante en Twitter.

Además, indicó que Agmeth Escaf genera “desconfianza genuina” al interior del Pacto Histórico.

La desconfianza genuina que usted ha generado al interior del Pacto histórico no debe reprochársela a un colega que no tiene mínimo vínculo con usted. Sería impensable que no defienda a personas como Lalis que han trabajado en favor de un Pacto Histórico Progresista. — Santiago Osorio M. (@osoriosantiago) January 23, 2023

“La desconfianza genuina que usted ha generado al interior del Pacto Histórico no debe reprochársela a un colega que no tiene mínimo vínculo con usted. Sería impensable que no defienda a personas como Lalis que han trabajado en favor de un Pacto Histórico progresista”, dijo Osorio, defendiendo a quien fue su asesora de comunicaciones.

Escaf no demoró en responderle a su copartidario: “En mi UTL no tengo a nadie atacándote, Santiago. Y mucho menos inventándote que eres parte de un clan corrupto cuando eso es falso. Yo no te haría eso a ti. Y a nadie”.

En mi UTL no tengo a nadie atacándote, Santiago. Y mucho menos inventándote que eres parte de un clan corrupto cuando eso es falso. Yo no te haría eso a ti. Y a nadie. — AGMETH ESCAF (@agmethescaf) January 23, 2023

Luego, el representante no dudó en elogiar a Beltrán por su trabajo, asegurando que tuvo el “enorme privilegio” de contar con ella en su UTL.

Lalis tiene cerca de 133.000 seguidores en Instagram y es una de las personalidades más influyentes en Twitter - Foto: Instagram: Lalis

Tuve el enorme privilegio de contar con @smilelalis cómo asesora de comunicaciones en mi UTL. Puedo decir que es una profesional intachable, pero sobretodo un ser humano increíble. Me alegré mucho cuando me contó que se iba para una gran entidad como Colombia Compra Eficiente. — Santiago Osorio M. (@osoriosantiago) January 23, 2023

“Puedo decir que es una profesional intachable, pero sobre todo un ser humano increíble. Me alegré mucho cuando me contó que se iba para una gran entidad como Colombia Compra Eficiente”, escribió en Twitter.

Todo mi apoyo. Sabemos que los ataques mezquinos no tienen fundamentos. Para las verdades y resultado... el tiempo. — Santiago Osorio M. (@osoriosantiago) January 23, 2023

Finalmente, el parlamentario aseguró que “los ataques mezquinos no tiene fundamentos”.

Escaf destapó otro puestazo que tuvo Lalis durante el Gobierno Petro

Laura Daniela Beltrán, conocida popularmente en el mundo de las redes sociales como Lalis, se convirtió en tendencia este domingo debido a que se conoció que el 19 de enero firmó un millonario contrato con la Agencia Colombia Compra Eficiente para “apoyar su estrategia digital”.

De acuerdo con el documento expuesto, la reconocida creadora de contenidos tendrá un vínculo laboral con esta entidad por los próximos 11 meses. Además, indica que la influenciadora recibirá 51.596.000 pesos.

“En Colombia Compra Eficiente contrataron a la influenciadora Lalis, para ‘asesorar’ la estrategia de Tik Tok y destinaron más de 1.000 millones para productoras cercanas a Hollman Morris y para derrochar en la producción de videos y cuñas”, señaló el abogado Daniel Briceño, quien reveló el contrato de Beltrán.

Luego de estas escandalosas revelaciones, el congresista Agmeth Escaf habló en exclusiva con Vicky en Semana y aseguró que a muchos creadores de contenidos, simpatizantes del presidente Gustavo Petro, les pagan para destruir la reputación de algunos funcionarios públicos, incluido él.

El barranquillero, de igual manera, aprovechó el diálogo con este medio para manifestar que Lalis tuvo otro contrato con el actual Gobierno nacional, pues hace poco formó parte de las propagandas de la SAE (Sociedad de Activos Especiales). Asimismo, indicó que trabajó en la UTL del un representante a la Cámara de la Alianza Verde.

Daniel Rojas, director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“Siguen con ese modelo sistemático de ataques, y también hacen cosas que tanto criticaron, como tener contratos dentro del Estado. Le pedí a Lalis que explicara por qué es la imagen de la SAE, pues nadie sale gratis en la imagen de una institución y empresa”, indicó inicialmente.

Luego, Escaf añadió: “También estuvo en el equipo de Santiago, congresista de los verdes, el cual me informó que ella trabajó en su UTL por los primeros dos meses y que luego le dijo que se iba a trabajar a Presidencia. Él me transmitió ese mensaje, porque no estaba de acuerdo con lo que me estaba haciendo”.