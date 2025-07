Santos critica a Montealegre por la paz total: “Él cita a filósofos; yo a mi mamá, que decía que uno primero se pone medias y luego zapatos”

Al expresidente Juan Manuel Santos, definitivamente, no le gusta la forma como el presidente Gustavo Petro ha adelantado la paz total.

A Santos no le importó que Montealegre fuera el fiscal general durante su gobierno y que hubiera sido ungido políticamente por él.

“Yo le diría dos cosas al ministro Eduardo Montealegre. Primero, que en lugar de citar a filósofos, yo voy a citar a mi mamá. Cuando yo estaba muy chiquito, ella me enseñó que uno primero se pone las medidas y luego los zapatos. Me decía que uno no se pone los zapatos y luego las medias porque eso es imposible. Y eso es lo que ha ocurrido con la paz total”, dijo Santos en diálogo con Caracol Radio.